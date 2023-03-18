普京在美国2024年选举中真的手执王牌吗？

来源：香港01

作者：叶德豪

虽然习近平确定在3月20至22日国事访问俄罗斯的消息引起外界很多的想像，但毕竟中方一直强调自身并非危机的涉事方，如果俄罗斯、乌克兰和欧美国家立场不变，中国的“劝和促谈”工作效用依然有限。

而最近在西方舆论中引起不少讨论的，却是特朗普2024年总统初选首席潜在对手、佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）对俄乌战争的清晰表态，《金融时报》美国专栏作家Edward Luce更因而称普京在2024年美国选举握着一张王牌。

此前一直回避乌克兰议题的德桑蒂斯3月14日以回应《霍士新闻台》（Fox News）主持卡尔森（Tucker Carlson）的“乌克兰问卷”的方式，首次清晰地表明其援乌立场。

德桑蒂斯在2014、2015年克里米亚发生不久之后曾是抗俄鹰派，当时主张大力支持乌克兰。但在特朗普的影响下，共和党基层如今孤立主义成风，德桑蒂斯也改变了立场，走上质疑援乌之路。德桑蒂斯声明乌克兰问题并非美国的“切身利益”，批评拜登当局的援乌政策是乱开“空白支票”，更将乌克兰对俄罗斯入侵的抵抗称为乌俄之间的“领土争议”。

Luce就担心，乌克兰问题像戴口罩与否一般，已逐渐变成美国的文化分野，乌克兰国旗已变成了进步派的符号。如果特朗普或德桑蒂斯任何一人胜出共和党初选再击败拜登（或其他民主党候选人），普京将会赢得乌克兰战场之外最重要的战事。

对于2024年共和党胜出总统选举的担忧，并不止于Luce。《经济学人》最新一期就有特别批评德桑蒂斯认为援乌不是美国利益的观点文章。《华尔街日报》亦有社论直称德桑蒂斯这种孤立主义式的言论是其“第一个重大错误”，认为他应该向冷战末期的共和党前总统里根学习。政治新闻网站POLTICO亦引述部份坚决支持乌克兰的共和党政客言论，称他们正在寻找一个支持乌克兰的共和党总统候选人。上述的种种担忧都有着一个前设，就是如果乌克兰失去美国援助，俄罗斯就很大可能会取得最终的胜利。但事实又是否如此？

虽然美国对乌克兰的军事援助的确占了西方对乌军援的绝大多数，但我们其实绝不应该轻视欧洲的援乌决心。一方面，以波兰为首的东欧国家，就算在美国退出后，也会有唇亡齿寒的恐惧，因而只会继续对乌克兰不离不弃，甚至加大援助。

3月16日，波兰就不怕俄罗斯棒打出头鸟，自行带头公布将在未来几天向乌克兰输出苏式MiG-29战斗机，成为首个向乌克兰输出战斗机的国家。波兰在去年俄国进军之初还希望将自己的战斗机借美国之手送出，以避免俄罗斯报复的风险。回看今天，可见波兰已变得更敢于挑战俄罗斯。

而且，虽然波兰依然视美国为欧洲最有效的安全保护伞，但该国也看出美国国内政治的不可靠，去年已大手从韩国购入坦克、自走榴弹炮等乌军必需的武器，日后更将在波兰在地生产。而韩国最近也确认了其对他国将其武器零件输送乌克兰的许可。日后，即使美国撒手不管，像波兰这样的国家将会扮演更重要的援乌角色。

当然，相比起拥有大量核武和先进超音速导弹的俄罗斯，波兰的军力实在微不足道，但从一年多的乌克兰战场发展来看，俄乌之战是坦克大炮对垒的旧式战争，核武、导弹、空军、网军都不太派得上用场。在此，即将把国防预算提升至GDP 4%的波兰，将能是乌克兰背后的一大武力来源。

这种援乌之情也不只于波兰。例如在本月初的爱沙尼亚大选中，现任总理卡拉斯（Kaja Kallas）的改革党就在援乌大旗之下击败两个主要亲俄政党获胜，为欧洲援乌政客打下了一支强心针。

另一方面，如果美国退出援乌阵线，一直主张“欧洲自主”的法国总统马克龙更不会放过这个让欧洲军事独立、脱离美国掌控的契机。

2019年曾声言北约已经“脑死亡”的马克龙，在俄乌战争爆发之前数个月，就曾尝试在土耳其与希腊的东地中海主权争议之中站队希腊，与后者签订双边防卫协议，似乎是想藉此区隔出欧洲军事的独立地位。此行动的重要性后来当然因为俄乌战争的爆发而大减，但如果马克龙得到一个能从美国手上夺取欧洲安全主导者地位的机会，他绝对不会放过。

此刻，法国的对乌军援总值比加拿大还要低一倍，但当美国退出留下空档，过去数年一直跃跃欲试的马克龙定必“当仁不让”。

今天，欧盟已在推动联合弹药采购来增加对乌援助，法国方面更坚持要透过采购来增加欧洲本土的军备产能。如果2024年的共和党总统候选人果真渐见胜算，这个欧洲军事化的过程将会加速进行。

而如果我们不看军援，欧洲此刻已是乌克兰政府财政的最大支持者。

虽然美国放弃援乌当然会对乌克兰的军力造成一定影响，但人们实在不应该忽视东欧国家的唇亡齿寒恐惧，以及以法国为代表的欧洲自主意志背后的援乌潜能。即使孤立主义再次席卷美国，普京手中的是不是王牌，还要取决于欧洲的反应。