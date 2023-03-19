来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

国民党选策会之乱爆燃三天，紧急道歉灭火；选策会停止运作，回归原本提名机制。国民党徒惹一身膻，污了形象，掀起世代之争，撬动朱侯心结，朱立伦和整个党都受伤不轻；不过，逼出侯友宜表态，最后清廉价值胜出，也不能说全无所得。

犯一次蠢是呆，若接连犯蠢，就不能称为呆，只能说是烂。当年朱立伦首任党主席主导不分区立委提名，虽提了专业人士，却难掩派系角力和利益分赃之实，惨收史上最烂名单骂名；三年前吴敦义任党主席，又因提名单争议，再夺史上最烂封号。

但看这次选策会名单，清一色老面孔，更充斥争议人选，虽称只是为艰困选区觅才，但选民怎可能接受“毒树的果实”？最新民调显示，解决黑金问题的信任度，国民党只有民进党、民众党的一半，国民党能不警惕吗？

就在国民党深陷选策会泥淖之际，民进党也截止党内总统初选登记，确定将由副总统赖清德披挂上阵。赖清德定于一尊，顺势请辞大法官提名审荐小组召集人，迅速清理学伦、黑金、宪法等几个大战场。相较蓝营不断自爆，声势消涨明显。

民进党执政七年，烂人烂事不可胜数，“讨厌民进党”成为全民最大党，但这绝不等于喜欢国民党。民进党治国无能，选举无敌，未来十个月，国民党已经没有犯错的空间。