提名要一新耳目 蓝营不妨以美国为师

来源：联合新闻网

作者：杨泰顺

国民党为因应明年立委选战，宣布成立“中央选战策略会报”，成员名单甫公布便引发强烈批评。由于无法对批评提出具说服力解释，党秘书长宣布停止选策会运作。事件或许落幕，但整个过程也暴露国民党决策草率与对发展方向的迷失。

选策会透过中常会授权，负责研议最有利胜选与选情发展的提名策略，以因应各选区选情环境，并制定提名作业时程及促进协调整合。若有多人争取提名难以协调，选策会也可以建议初选决定。党秘书长表示，“初选办法一直都在，且行之有年，原则六月底前所有选区完成提名作业。”套上“因应各选区选情环境”的大帽子，选策会引进了不少具有争议且年纪稍长地方人士，造成党内外哗然。

既然争议解决办法一直都在且行之有年，外人难以理解何以要画蛇添足成立选策会惹来一身腥？尤其，选策会宣布停止运作后，党秘书长表示将回归原有党内机制处理提名事宜，可见党内机制并未失能，成立选策会架空党组织只凸显领导人面对政党竞争时的慌乱失措。

说穿了，国民党成立选策会，应该是受到民进党成立“2024大选提名策略小组”启发，认为对手成立组织号召党内团结，国民党也不该落于人后。但国民党未曾深究的是，民进党内派系各拥山头，为避免内斗撕裂确实有必要成立小组进行整合，故小组成员相当着重派系平衡。国民党内派系对立不如民进党严重，设立选策会反而治丝益棼。

台湾的宪政运作采行政与立法分立体制，由于总统掌握资源庞大，党组织设计与运作多迁就行政权，相对忽视立院运作的必要配套，造成立法机构宛如行政体系的附属立法局。首创三权分立的美国，在南北战后便感受到党的集权领导会对国会独立性造成威胁，故而远从1866年起两党便各自成立国会的竞选委员会（类似国民党的选策会），针对政党的发展访求人才选入国会。由于两党竞选委员会，乃以国会政党发展为重点，故成员均由国会议员组成，并由其中一人担任主席。研究美国政党的学者尝谓，美国其实是六党政治，因为总统、参院、众院各拥两个相互独立竞争的政党。

国会可以运用的资源毕竟不如行政体系，要建构独立的政党体系谈何容易。故而，一个半世纪以来担任竞选委员会委员的首要工作便是募款，募得的经费则用以补助议员选举开支。换言之，担任委员等同帮议员同僚作苦工，为了感谢委员的付出，两党均同意重要国会职位出缺时，委员享有优先递补权。由于募款费神费力，委员多由年轻议员担任，竞委会主席在国会的权势排名上不高，但却是年轻新秀政坛爬升的终南捷径。

国会政党掌握独立经费，为维持政党战力便较敢于提拔年轻候选人。2008年共和党竞委会推出“青年战士专案”（Young Gun Program），提名五位年轻候选人挑战现任者，结果初试莺啼便有四人达阵。党提名若由行政体系操控，世代交替的脚步必将遭到延搁，因为党组织须为大选布局，常会迁就缺乏政绩的现任者续任。在野的国民党无权无钱，若要推动改革让选民耳目一新，不妨以美国经验为师，让立院党团享有更多决定未来同事的空间，而非跟着民进党脚步拿香跟拜。

作者为文化大学政治研究所教授