金融风暴蔓延欧美 恶性循环必须警惕

来源：明报

明报社评

风暴再次席卷欧美银行业，继硅谷银行倒闭引发恐慌潮后，规模更大的瑞士信贷（瑞信）上周自爆财务报告程序有“重大缺陷”，股价急跌，令欧美银行股遭“血洗”，再度引发人们对金融体系更广泛的担忧。尽管瑞信与硅谷银行等美国地区银行的爆煲原因各有不同，各国央行亦果断救援，强调银行体系稳定，但从这一波银行风暴的诱因看，或多或少都与欧美央行的加息潮有关，亦有地缘政治冲突影响，而各国的救援行动或能“止咳”于一时，能否真正治本仍有疑问。在压抑通胀与稳定金融体系的两难选择下，欧美的货币政策可能陷入加息-爆煲-放水-高通胀-再加息的恶性循环，其溢出效应很可能引发脆弱新兴经济体的金融风暴，值得全世界警惕。

成立于1856年的瑞信（Credit Suisse），是全球第五大财团，瑞士第二大银行，其业务遍布全球，到2022年底，它的资产约为5800亿美元，是硅谷银行规模的两倍多，仅香港分行资产就近1400亿港元。上周三其股价的暴跌，拖累欧洲银行业指数骤降7%，法国巴黎银行、德意志银行、德国商业银行、法国兴业银行及意大利联合信贷等欧洲大型银行股价，跌幅都在两位数上下。尽管瑞士央行仿效美国救硅谷银行（SVB）做法，向瑞信提供500亿瑞士法郎的借贷，但瑞信与全球金融体系的融合程度，远较硅谷银行为大，其爆煲影响，令人们愈来愈担心全球银行业的稳定性。

美欧激进加息酿祸

冻俄资产瑞士倒米

美欧当局虽然信誓旦旦银行体系健康稳健，但人们仍然忧心忡忡，美国地区银行的挤提与瑞信客户的流失，是这种忧心的真实反映。而美欧央行的激进加息，是导致这一波银行风波的间接诱因。美国财长耶伦就表示，硅谷银行为满足流动性需求，不得不出售未到期资产（指债券）。瑞信与硅谷银行一样，都持有大量债券，资产充裕度本应不成问题，但就因为利率急升，债券价值遽贬，出售又造成巨亏，才出现财困。

信心比黄金更可贵，去年全年，有逾1200亿瑞郎（约合1299亿美元）资金流出瑞信，其中1100亿瑞郎在第四季流失，充分反映瑞信已失去客户的信任，它的爆煲给以金融业为主的瑞士经济蒙上阴影。在2020年，瑞士的银行业资产约是该国年度GDP的5倍，亦为美国的银行业资产5倍，可谓富可敌国。凭借永久中立国品牌，瑞士的银行一向以安全可靠、替客户保密著称，但去年俄乌战争爆发后，瑞士摒弃中立国立场，加入对俄制裁，一度冻结俄罗斯个人与公司在瑞士各银行的资产，仅瑞信一家就冻结了逾190亿美元俄罗斯资产。自那以后，资金就开始流出瑞士的银行体系，瑞信的“失血”亦可谓求仁得仁。据报，瑞士其他规模较小的银行，同样面临财务困境。

面对这一波银行爆煲，美国联储局与欧洲央行似有默契，即只要有银行出事就会介入，可以允许银行倒闭，但不能让其牵连别人。而介入方法，就是靠“银行定期融资计划”（BTFP），本质上是允许银行用自身垃圾资产换取短期贷款。据报美联储局计划最多使用接近2万亿美元，相当于除华尔街五大银行以外，美国银行业持有的全部债券票面金额。截至上周三（15日）的一周内，已透过贴现窗借出1530亿美元，打破2008年金融海啸时的1110亿美元纪录。

这种方法虽说不用纳税人出钱，但却等于变相买债“放水”，与压抑通胀目标背道而驰。欧洲央行上周按计划加息半厘，似乎不为瑞信危机所动，行长拉加德声称，“金融市场稳定与物价稳定同等重要”，不会在两者之间取舍，未知她鱼与熊掌如何兼得。惟市场对于美国联储局的加息预期已大降，而美欧的通胀现仍在6%至8%之间，稍有放松，随时又重回双位数。这种加息导致爆煲，为挽救金融体系，被迫再买债，再升高通胀，于是再加息，如此反复，经济或陷入恶性循环。

替银行填氹变放水

新兴经济体或遭殃

全球金融体系已趋一体化，任何一地的金融风险都可能产生蝴蝶效应，例如，瑞典最大养老基金Alecta近日承认，该基金在包括硅谷银行在内3间美国地区银行的投资出现亏损，在瑞典引起轩然大波，成为硅谷银行危机波及欧洲的“第一滴血”。耶伦日前亦向国会承认，“感觉有严重的蔓延风险”。

金融危机不止在欧美相互传染，亦可能向亚洲新兴经济体蔓延。历史上美元加息潮，往往伴随国际资本流动的混乱，1983年在南美洲，1988年在日本，都造成经济衰退。去年以来美元激进加息，已经令斯里兰卡、土耳其和巴基斯坦相继出现债务危机。未来一些金融脆弱的国家，特别是中国“一带一路”的伙伴国家，亦可能会受殃及，对此中国必须高度警觉，做好预案，防止金融风暴重演。