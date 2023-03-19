特朗普或成首位被刑事起诉的卸任美国总统

来源：明报

美国前总统特朗普昨（18日）在个人社交平台表示，他预计本周二（21日）将会被纽约曼哈顿地区检察官办公室拘捕，号召支持者上街示威，“夺回我们的国家”。分析指特朗普通过社交平台号召示威，做法俨如2021年1月6日“国会山庄骚乱”前般。曼哈顿地区检察官办公室方面截稿前未有回应。如果属实，特朗普将是美国历来首个被刑事起诉或被捕的卸任总统。

私人律师“掉转枪头”

美国传媒报道，曼哈顿地方检察官布拉格（Alvin Bragg）正处理特朗普“掩口费”一案。2016年美国总统大选前夕，艺名Stormy Daniels的女子克利福德（Stephanie Clifford）公开与特朗普有性关系。后者涉嫌透过私人律师科恩（Michael Cohen），向克利福德提供13万美元（约101万港元）“掩口费”，以免影响特朗普胜算，涉嫌违反联邦选举资金法等。科恩已于2018年认罪，供称曾按特朗普指示付28万美元（约218万港元）给克利福德和另一名女子，他上周才向大陪审团完成作供，会成为控方关键证人。

执法部门整周商讨逮捕安排

美国有线新闻网络（CNN）昨报道，特朗普的律师团为预期出现的诉讼，研究后续对策。纽约市、纽约州及纽约市的联邦执法部门上周整个星期在商讨可能对特朗普提出刑事指控和逮捕的安排，包括特工会护送特朗普到检察官办公室打指模和拍大头照，被告倘自首，会获安排见法官及可能批准保释。

如果特朗普被正式落案起诉，2021年初卸任的他将会成为美国历来首名被刑事起诉的前总统，势影响他准备参加明年大选的工作。特朗普一直否认有不当行为，认为布拉格的调查是“政治猎巫”。

特朗普昨日在自己的社交平台TRUTH Social发帖，在没有提供证据或指陈所涉罪名下表示，曼哈顿地区检察官办公室的“非法外泄资料”显示，“这个遥遥领先的共和党候选人兼美国前总统，将于下周二被捕”。他写道：“示威，夺回我们的国家！”特朗普的发言人昨日表示，未有收到特朗普将会被捕的通知。

分析指如国会山庄骚乱前

特朗普这次向支持者提出“夺回国家”的呼吁，被指俨如他2020年连任失败后，鼓动支持者于2021年1月6日去国会山庄示威，阻挠由副总统彭斯主持国会联席会议确认拜登当选结果的情况。CNN的报道称，特朗普一些顾问曾私人劝喻他切勿号召示威，担心纽约曼哈顿会出现大型示威衍生的失控情况。《华盛顿邮报》报道，纽约市执法部门官员正就特朗普被起诉而做保安准备工作。纽约执法消息人士透露，他们也有研究特朗普一旦被起诉，可能面对的法院保安、法院外可能的集会、特朗普支持者与反特朗普者的冲突等。