朱侯应联手共谋治天下

来源：中时电子报

作者：沈迺训

国民党为因应当前大选创设“中央选战策略会报”任务型单位，讵料运作短短三日戛然而止，旋即传出拟另立“中央提名委员会”，预料成员将大幅更动。

国民党中央决策遽变，导因自是党内同志发难质疑选策会成员难符社会期待。惟需要加以辨明之处，不论是选策会或者是提名委员会，表面上其会议决议对于后续党部提名有遵循效果，然而由于前后两会人员均属咨询性质，成员实际上是为发挥替国民党在各地方选区寻觅人才之用，尤以艰困选区之觅才更是要务。而在一般选区尚有既存的协调、初选等公平机制持续运作，原则上不因两会组成人员大幅度更动而导致后续出炉的立委名单产生剧烈更动。因此，笔者认为对于两会更动的争议暂可休矣，根本要点仍在如何落实公平的初选竞争机制，以及规划提出允孚众望掳获民心的不分区立委名单上。

与此同时，台湾民意基金会公布最新民调，国民党认同度狂跌8.5%，绿营却逆增3.3%。国民党从领先到落后民进党10.7%，不过短短三个月时间。原因为何？选后至今，民进党只做了一件事：凝聚。撇除期间发生一些二、三线从政人员的丑闻，全党上下已确立了“蔡下赖上”的共识，持续整军建武备战大选。

而国民党也只做了一件事：内耗。地方大选胜利就得意忘形的恶习难改，全党上下自满情绪高涨，以为总统大位、立院过半皆有所望。在总统人选上，陷入党争，既认不清最强母鸡参选总统有其软肋，尚有正当性问题有待解决，也不顾全民观瞻互揭疮疤、互道不是，一番攻讦之下反而垫高了赖清德的超然，诚然坐失选后优势，拱手把主战场交给对手。

在立委人选上，为求有机会代表党参选使尽浑身解数，本是形势使然，但也不宜滥用带有世代阶级斗争意味的竞选策略，仍应回归理性呼吁，监督党部采取中立客观的初选机制为上。毕竟大位者是有德者居之，而不在于从政年龄或为党付出的形式。

日前已有民调揭露蓝营民调长期最高者侯友宜首度落后赖清德，是否出现败象的征兆，值得关注。但可预期的是，赖清德低点已过，随时可能因再有可归责于蓝营内斗的政治事件，随即迎来一阵民调喷发。国民党当务之急是停止任何形式的党内对立，党主席朱立伦亦应在最短时间促使最强母鸡侯友宜明朗化，两人也可携手共谋立委提名的方式和人选，并及早规划治天下的方针和团队，让支持者有所依归，如此才能早日形成团结一致、带领在野共击绿营的社会氛围。

作者为自由撰稿者