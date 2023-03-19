中国大陆外交组合拳的意图

来源：中时电子报

作者：王钦

近日洪都拉斯明确表达要与中国大陆建交的意愿，这又引发两岸的新争议，虽然台湾的友邦本就不稳固，但作为独特的象征性存在，台湾每一次失去友邦都是对现任政府的一次冲击，更是对台湾民心的一次冲击。但若因此就认为大陆对台政策又将转向鹰派，那就未免过度解读，事实上，现在没有谁比大陆更希望两岸问题能通过和平方式解决。

两岸和平统一的好处无需赘述，要想对大陆对台政策意图不作出误判，可以从大陆外交政策的背后逻辑和战略意图进行深入分析。最近大陆在外交层面接连出招，首先就是协调伊朗和沙特阿拉伯在北京达成恢复邦交的共识，这一石破天惊的外交成就迅即引发全球关注，即便是美欧等国也不得不承认这对中东和平的重要意义。这也显示出大陆在中东地区的深耕已经到了收获的时代，中国大陆也已经有能力为冲突各方作出担保，来推动和平进程，更重要的是，削弱了美国搅动中东局势的能力。

还有一个特别的角度值得注意，作为伊朗的死对头，以色列一直希望建构对伊朗的包围圈，甚至还与沙特阿拉伯建立了秘密沟通管道，现在伊沙复交，对以色列也势必造成冲击。有意思的是，近年来以色列一改与中国大陆的友好关系，开始跟随美国的对华强硬政策，而在对俄关系上，以色列也在做出调整，在俄乌冲突中不顾与俄罗斯的传统关系而直白站在乌克兰一方。现在自己后院的影响力开始松动，以色列势必也要重新思考选边站队政策的后座力，某种程度上可以说，这也是大陆正在撕开美国与其各种盟友的合作口子。

接下来习近平也将访问俄罗斯并与普京会面，同时还会跟乌克兰总统泽连斯基进行视频会晤，这是俄乌冲突以来大陆领导人首次与之会面，这次安排的先后顺序也意味着大陆要深度介入俄乌调停进程，这无疑会为俄乌冲突带来新的可能性。如果大陆这次调停能取得实质进展，那美国苦心构筑的对俄包围圈可能会逐步瓦解，被美国深度绑架的欧盟诸国也能从此解放出来，可以相对自由地选择改善与俄罗斯和中国大陆的关系，这当然是进一步打破美国对其盟友的控制，对中国大陆来说也是一种解脱。

至于洪都拉斯建交，这是大陆推进同中南美洲合作关系的一部分，是不可能逆的进程，不应简单放在两岸关系的框架下来思考，就如同大陆加强同太平洋岛国的关系一样。但无庸置疑的是，和平解决两岸问题的症结是杜绝美国干涉，而杜绝美国干涉的前提是避免美国构筑反华包围圈，就如同现在美国在构筑反俄包围圈一样，只要美国缺少来自其他各国的奥援，他就很难单独怂恿台湾走向对抗大陆的前线，也没有能力直接干预其中。在这种情况下，失去了美国在背后支持的台湾就只能严肃面对与大陆对话乃至谈判的选项，并为此作出必要的妥协，由此也才有了两岸协商未来前途的可能性。