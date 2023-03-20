普京逮捕令背后的孤雏泪

来源：台湾《联合报》“重磅快评”

俄乌战争初起，一名乌克兰小男童独自离乡，千里逃难边走边哭的模样，触动无数人心。一年后，乌克兰儿童的命运，再度引起世人注意：国际刑事法院（ICC）以俄国强行掳走乌国儿童，触犯战争罪为由，对普京和他任命的儿童权利专员路芙娃·贝洛娃发出逮捕令。

在俄中普习会即将登场之际，ICC一张难以执行的逮捕令，多少还是对北京的和平调停计划带来一些政治干扰。不过，俄乌美中都不是创设ICC的“罗马规约”缔约国，除了乌克兰接受ICC对俄国并吞克里米亚以来的战争犯罪管辖权外，美俄中都不承认ICC管辖权。

最尴尬的是美国，连回应都很别扭。拜登说，美国不承认ICC判决效力，但逮捕令理由正当。事实上，美军在阿富汗虐囚也被控犯下战争罪行，美国还愤怒反控ICC是美国主权和国家安全的威胁，甚至考虑制裁ICC。美国不接受ICC管辖，就是避免全球各地的美军遭诉。

这次ICC指控俄国掳走大批乌克兰儿童，安置到俄国家庭收养，给予俄国公民身分，进行“俄罗斯化”教育，抹除他们的乌克兰身分与记忆。相同的故事，在俄国则有不同的叙事版本；路芙娃·贝洛娃在俄国也有着与西方国家制裁说法完全不同的面貌。但是，儿童如何分辨？

台湾正在争辩疑美论或信美论、毁台论或保台论。我们可以不管ICC逮捕令的实际效果，但应该看到在那背后的真实故事：俄乌开战二个月内，乌克兰750万儿童中，就有三分之二流离失所；战火里的童年，只有炮火、饥寒和死亡。