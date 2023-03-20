美国银行危机 难掩储局及政府失误

来源：香港《星岛日报》社论

美国爆发银行危机，联邦政府连番出招接管银行、提供紧急贷款等，但地区银行倒闭的忧虑仍未平息，上周五美国银行股仍遭洗仓。美国政府目前只图平息银行危机、追究银行管理层失责，根本未有正视造成这次危机的深层原因，包括联储局滥印钞票和大幅加息的决策失误、美国政府财赤深重和靠国债度日，以及国债评级过高等，这些根本问题不解决，金融危机将会不断翻发。

滥发钞票导致银行存款激增

美国排名16大的硅谷银行本月上旬突然爆发挤提，联邦监管机构为免银行接连倒闭，迅即接管硅谷银行和全美排名19的Signature银行，并推动华尔街11家大行联手注资300亿美元（402亿新元）、挽救排名14的第一共和银行。为免挤提风波蔓延，美国财政部与联储局更破例保证所有存户可取回百分百存款，又向有困难银行提供一年期紧急贷款计划。为此，联储局在短短一周内，已向银行供应3000亿美元资金。

然而，硅谷银行母公司上周五申请破产保护，经济学家又估算美国仍有186家银行极可能存在类似硅谷银行的问题，使银行危机仍未平息。硅谷银行倒闭看似是管理层忽视资产年期的错配风险，将客户的短期存款大量买入长年期债券，但背后却有储局和政府政策失误的推动力。

硅谷银行是创科界的明星银行，联储局为解救遭疫情打击的美国经济，将利率急降至零，并推出无限量宽计划，使资金供应泛滥，硅谷初创企业乘机大举招股，将近半募集资金存入硅谷银行，使该行客户存款由2021年初的550亿美元，暴增至去年底1750亿，银行资产高达2090亿美元。

存款暴增、贷款需求不高下，该行为赚取息差，大量买入风险极低的长年期美国国债和按揭抵押证券。但在储局大幅加息下，债价急跌，极度安全的国债也变成“毒债”，初创企业又因利率高升和融资困难，大举提款而使硅谷银行要出售帐面亏损的债券，引爆资产年期错配问题。值得留意的是，美国学者研究所得，目前有近200家美国银行，有类似硅谷银行的资产年期严重错配，反映这不止是个别银行决策失误，还有更深层的结构性因素。

其一是储局滥发钞票，导致银行存款激增。自从2008年金融海啸后，储局遇到金融危机或经济衰退，都会将息口降至零和猛推量宽政策，储局在2008至2015年印钞3.6万亿美元救经济，在2020年初至2022年初更滥发4.8万亿美元资金。过量资金催生高通胀，储局为遏高通胀又在过去一年大幅加息4厘半。储局滥发和大幅收紧资金，导致金融机构折腾，硅谷银行只是储局大幅收紧资金下，率先出现严重亏损的一家而已。

储局大幅加息 国债价格暴挫

其二，美国国债安全性被高估。硅谷银行的2090亿资产有四成半是持有安全性高的美国国债和按揭抵押证券，尤其美国国债获得穆迪、惠誉等评级机构AAA的最高评级，风险更属超低，但在储局大幅加息下，国债价格暴挫，银行成为大输家。美国政府为免国债被大量抛售，才不得不迅即接管银行、提供受困银行紧急贷款。

然而，外界看不到储局和美国政府有解决深层次问题的能力。储局本周议息还可能加息四分一厘，势将加大银行和经济衰退压力，但储局若不加息，外界又担心高通胀无法平息。储局更大的困局是，滥印钞票和大幅加息行为，已证明决策粗糙且后遗症深重，却苦无其他方法可稳定美国经济和金融。

此外，美国国债问题更加深重。这次危机暴露美国国债的安全风险，加上美国政府财赤深重，未来10年国债将由31.4万亿暴增至51万亿美元，赖债风险可能上升，美国政府能否灭赤减债？美国国债是否还值AAA的最高评级呢？

若储局和美国政府仍忽视其财金政策的失误，银行危机过后，其他金融、经济危机可能很快又再爆发。