持续“上纲”中的安全要求，美逼TikTok出售

来源：风传媒“风媒”

白宫与TikTok的法律战火将再起，拜登政府决定要求持有TikTok的母公司、中国企业字节跳动出售股权，否则就要禁TikTok在美使用，双方将因此再掀一场法律战，鹿死谁手尚未知，但美中竞争中的“安全”要求是明显持续上纲、甚至近乎无限上纲。

TikTok是一个以短视频为主的全球性社交媒体，号称活跃用户数超过10亿人，在美国TikTok 的18岁以上的活跃用户超过1.364亿，占比全球第一，如果拿美国的成年人口数约为3.34亿来看，TikTok渗透超过52％的美国成年人。由于公司是中国企业，因此2020年特朗普在任时，就曾以担心中国掌握美国民众的数位资料的安全理由，强制其出售股权给美国企业，当时特朗普甚至找好交易对手微软、还说美国政府要从中获利。

当时TikTok的应对是：一方面找来甲骨文等美企加入公司、负责伺服器与资料，以安美方之心，另一方面在司法上拉出另外一条战线，控诉特朗普政府的禁令、强制出售股权等违法。到拜登上台后，才终止这项禁令与要求，因此这次拜登重拾特朗普的“旧政”，要强迫TikTok母公司“字节跳动”出脱股权，除了显示中美竞争越来越白热化外，在安全议题上，美国已经“持续上纲”门槛与要求。

美国政府要逼字节跳动出售股权，不让一家中企掌握美国人的数位资讯，怕“影响国家安全”，听起来似乎师出有名，更有其必要，但实际上则未必如此。因为以国家层次看，一家企业掌握1亿多人的数位资讯，资讯可能多到反而“作不了什么事”；以产业层次看，TikTok当然能掌握到用户资讯，但所有数位厂商都掌握、利用用户资料，因为这就是一个“以间谍活动为商业模式的互联网”时代。

以事实面看，美国政府也未掌握到任何证据，证明字节跳动利用此APP、然后把美国人的数位资料提供给中国政府，更别提能证明“影响国家安全”了。事实上，这项“无法证明影响国安”正是由美国联邦法官认证过的：当初特朗普政府难以成功强制其出售的主因之一，就是因联邦法官裁定政府没能证明在美有超过1亿用户的TikTok充分构成国安风险，因此不足以超越保障言论自由的宪法。

这也是为什么字节跳动可能要再与美国政府打一场法律战的底气，也是为什么看到英国、纽西兰等国“又禁TikTok”的新闻，看起来禁TikTok的国家状似“军容壮盛”，但事实上，这些国家的“禁令”都只限政府单位或国会等公部门，尚无国家是颁布全国禁令，美国算是开先河。

不过，从拜登政府重启TikTok禁令可以看出，无论是有“专业评估”，真心认为会影响国家安全，还是纯为驱逐打压中企，美国政府的“安全标准”已几近无限上纲。不久前传出美国官员越来越担心，在全美各地港口普遍使用的中国制造的巨型起重机，也可能成为间谍工具，并把此比喻为“特洛伊木马”，正考虑港口禁用中国重机具，是另外一案例。在缺乏任何进一步的证据时，这种几近漫天想像的忧心，已有一点“妄想症”的味道、更有当年“麦肯锡主义”的样子了。

当然，就如美国以担心华为的间谍监听为由，纠集盟友一起封杀中国电信大厂华为一样，重点不在实情如何、有无证据也不重要，真是的重点在“态度”，美国就是摆明了要让华为无法生存，在几年封杀下仍无法让华为倒下后，日前祭出“绝杀令”，连4G晶片都禁止各国企业卖给华为。

试问：在大部份美国的“友好国家”都已禁用华为的电信设备后，所谓的“国安”考量、监听泄密问题应已不存在，美国为何要连4G晶片都要禁止企业向华为出货？显然所谓的国安考量已是“表面理由”了，要强迫中企出售股权、否则要禁用TikTok一事，亦可如是观。

更讽刺的是：美国从未掌握任何确切证据，但仍能用监听、国安理由要大家一起禁华为，而美国在“棱镜门事件”中，是全球唯一曾罪证确凿被证明在全球行大规模监听的国家。或许，美国才是打“认知战”的真正高手吧！夹在陆美之间的台湾与台湾企业，在美国都已“杀红眼”情况下，留神担心别不小心“被踩到”。