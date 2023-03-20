硅谷银行爆雷冲击波，对中国意味着什么

来源：环球时报

编者的话：日前，美国硅谷银行倒闭事件以席卷之势登上了全球各大媒体头条。这家拥有2090亿美元资产的“明星银行”于3月10日被美国联邦存款保险公司（FDIC）接管，宣告破产。尽管美国政府宣布将采取行动来支撑存款，但这场风波给世界金融系统等带来的震动还远远没有结束。美国大型银行股票纷纷下挫，欧洲银行股也面临严重的市场动荡，此前就身陷亏损旋涡的瑞士信贷曝出内部财务体系存在重大问题，导致其股价在3月15日跌幅达到13.94%。这一轮冲击波将持续多久，波及范围有多广？对中国金融市场意味着什么？

应高度重视中小银行的流动性风险

宗良

近日，美国硅谷银行倒闭事件对全球经济的影响值得关注。

一是，引发新一轮金融危机的可能性较小，但对美联储政策可能带来较大制约。硅谷银行负债端主要为中小型科技公司存款，资产端主要集中于美债和MBS（抵押支持债券），有此操作的原因就是美国大规模量化宽松后银行普遍面临流动性过剩，此轮激进加息使得银行的资产和负债端都受到了不同程度的冲击。事件通过直接、间接渠道对全球金融市场、银行业产生影响，但总的来看，影响主要集中在美国，对欧洲、亚太影响有限。当前的银行流动性危机，虽演化为全面金融危机的风险不大，但也带来较大的压力，美联储或将暂停加息或减小加息幅度以缓解风险蔓延。

二是，对中国银行业的直接影响较小，但对国内完善金融治理具有重要参考价值。事件对中国银行业没有什么直接影响，但该事件的发生也提醒我们，中小金融机构的流动性会受到多种因素的影响，必须高度重视中小银行的流动性风险。应以该事件为鉴，加强金融机构治理机制；进一步完善金融监管制度，事件印证中国对加密资产严格监管的合理性和必要性；坚定落实存款保险制度，加强对利率风险和流动性风险的管理；针对抗风险能力较低的中小银行提供更为个性化、差异化的风险管理指导。

三是，未来全球资金流向更为复杂，中国股市有可能受益。硅谷银行倒闭事件增大了美国及全球市场的不确定性，增大了人们对美国市场风险的关注，全球资金流向更为复杂，亚洲可望成为全球资金流向的重要热点。硅谷银行事件对A股市场的直接影响较为有限，但可能使资金更多流向中国市场，或有一部分流向股市。尤其是在中国经济快速恢复的背景下，未来一段时间内，海外资金的回流会加速，利好国内的科技企业和制造业的发展。中国市场成为可以长期投资的选择。

四是，中小创企业在美国市场融资困难增大，应选择多渠道的平衡融资。长期以来，美国资本市场是初创企业的重要融资渠道。硅谷银行破产对初创企业的冲击虽不大，但将动摇亚洲对美国科技融资市场的信心，也引发外界对未来融资环境趋紧的担忧。未来初创企业选择美国市场融资会面临较大困难，选择更加平衡的融资渠道，进一步扩大在欧洲的上市融资额是比较理想的选择。未来亚洲市场的重要性将逐步增强，新科创企业可以选择在上海、北京和香港等地上市。（作者是中国银行首席研究员、世界金融论坛高级研究员）

新兴国家正筑牢金融防线

董少鹏

在地域性较强的美国硅谷银行、签名银行倒闭后不到一周，瑞士信贷银行就积极主动“坦白问题”，说明酝酿已久的欧美重量级金融风险已到了阶段性爆发的临界点。透过这些表面现象，我们要清醒认识到，银行终究是专业的风险管理机构，如果它们不能有效管理风险，就说明风险控制体系失效了。也可以用这个逻辑来衡量全美国：如果美国政府在国债发行、货币投放、利率调整这些大局判断上发生重大偏差，则全美国的金融风险防范也会失效。

对于美国两家银行一夜间倒塌，大多数人认为是美国“蛮横加息”所致，并预料美国加息进程将被迫停止。笔者认为，这一看法是肤浅的。硅谷银行持有的债券大幅贬值，新增客户减少而取现的客户增加，表明“安全资产”和“风险资产”都陷入了危机。银行作为风险管理机构，必须对债券价格、风险资金的流动有一个整体判断，特别是紧紧围绕实体产业、围绕科技创新的价值走势管理资金，并且，要适度分散风险，不应指望风险因素自动沉淀和减小。

美国政府敢于冒“大放水--大抽水”的风险，无非是“金融自信”“国家自信”在起作用。美国的政策制定者认为，凭借美国在产业链、金融链的顶端优势，可以在任何时候收割他国、弥补自己的亏空。

但今天这种“自信”过时了。相当一部分新兴国家越来越重视金融风险管理，牢牢守住自己的防线。如此，美国自己制造的风险，就只能由自己多买单了。中国连续10年来强调金融为实体经济服务，合理控制金融和宏观经济杠杆率，即使在经济增长困难时刻也不搞大水漫灌，牢牢把握住了金融自主权。特别是2020年5月以来，我们积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，更加坚定地加强内外统筹、远近兼顾，坚持系统化、整体化思维，为应对国际金融风险侵扰做了充分准备，打出了提前量。在此次金融危机面前，我们是可以掌握主动的。（作者是证券日报副总编辑）

美国金融领域隐藏着系统性问题

刘英

硅谷银行之后，美国多家大型银行集体向第一共和银行注资，紧急输血救市。此前第一共和银行股价暴跌至十年新低，遭标普和惠普评级下调至垃圾级。因美国银行业整体经营环境迅速恶化，穆迪随之将美国银行系统的评级展望从稳定下调至负面。

尽管美国三驾马车联合救市，全额保存款，但是硅谷银行倒闭事件正在发生连锁反应。美国银行体系风声鹤唳、草木皆兵，其安全稳定备受质疑。我认为这并非个例危机，而是美国金融领域隐藏着系统性问题，值得全球高度警惕。如果说倒闭的硅谷银行等多家银行均涉及科技公司，那么第一共和银行则有1600多亿美元的房地产贷款。可见银行危机波及了美国多个领域。另外，硅谷银行已引发外溢效应，硅谷银行加拿大、德国分行被关停，英国硅谷银行被汇丰1美元象征性收购。由此引发避险情绪飙升，加上近年多次发生的美国长短期国债收益率倒挂现象，无不预警美国金融危机端倪已现。

这几家银行与2008年金融危机之前倒闭的贝尔斯登和雷曼兄弟有着本质的不同，前者是商业银行，后者是投资银行。相比于当年，这次美国救市速度更快、救市手段更丰富，一周内使用的救市资金超过2008年金融危机最严重时期，不到两天硅谷银行的储户就可以全额取款了，而美联储还联合摩根大通给第一共和银行提供700亿美元的流动性，来应对排在门口挤提的储户。尽管如此，也并没能消减第一共和银行储户们的担忧。

但无论如何救市，美国恐怕都难逃这场危机，只是程度大小而已。美国多家银行连续倒闭，还有更多中小银行危在旦夕的主因，并非源于其期限错配的严重性抑或是风险防控不到位，而是美国银行业所处的政策环境恶劣，这显示出美国政府及金融监管部门存在政策失误和监管失控的严重问题：一是美联储没有节制的货币政策，二是美国政府金融监管的失职。

潮水退去，裸泳者恐怕还大有人在。我们需要密切关注这场蔓延在大西洋两岸的金融危机的局势，时刻做好应对风险的政策储备。不过，中国金融体系已建有防火墙，能够在相当程度上防控和隔离风险。特别是日前党和国务院机构改革，“一委一行一局一会”的金融监管格局有助于强化监管，防控金融风险。因此，硅谷银行引发的金融震荡，短期内不会波及中国。（作者是中国人民大学重阳金融研究院研究员、院务委员兼合作研究部主任）