多国央行携手祭出流动性举措后 美联储暂停加息的可能性有所上升

来源：彭博社

作者：Catarina Saraiva

在多国协调行动以缓和与日俱增的金融系统压力后，一些央行观察人士认为，美联储本次暂停加息的可能性有所上升。

在周末以前，大部分经济学家还预测，美联储周三会将基准利率上调25个基点，至4.75-5%的区间，延续长达一年左右的遏制通胀的行动。

但是到周日下午，美联储与其他五家中央银行宣布采取行动，将互换操作的频率从每周调整为每天，进而增强美元互换安排的流动性，呼应了其他危机时期所采取的行动。

周日的消息发布后，美股期货和美债收益率最初走高，投资者也增加了对于25个基点加息幅度的押注，但几位分析师称，相比于此，暂停加息的风险回报开始变得更为有利。

“与其他中央银行机构进行全球协调，以救助金融机构并保持流动性，这表明暂停加息的风险/回报更佳，”MacroPolicy Perspectives LLC总裁、前美联储经济学家Julia Coronado表示。

她表示，央行可能会暗示，其“当前的意图是关注稳定银行系统的流动性”。

而大约一周前，美国三家银行倒闭，基本上排除了美联储加息50个基点的可能性；加息50个基点曾是美联储主席杰罗姆·鲍威尔本月早些时候所提出过的想法。

蔓延担忧

当然，美联储是否会暂停加息仍然难以预料，分析师们也没有立即改变预测，只是表示，在周日的情况变化后，暂停加息的可能性似乎有所增加。

前美联储理事、研究机构Monetary Policy Analytics的Laurence Meyer和他的同事在周日晚间的报告中表示，周日的多项行动“暗示对于蔓延的左尾风险的担忧升温，在一定程度上可能令我们对于美联储周三加息的预期面临更多疑问”。

“暂停加息的风险升温，也暗示FOMC更有可能会下修或暂停缩表，尤其是如果他们认为近期的压力确定地显示整体、系统性地存在储备金短缺，而不只是单个银行的问题，”他们写道。

富达国际亚洲固定收益投资主管Vanessa Chan等其他人则认为，最新的针对互换安排的举措可能会令美联储更有可能有空间来区分对于物价稳定和金融稳定的关注。

Chan在香港接受彭博电台的采访时说：“在开始投放各种流动性工具或流动性缓冲时，利率可能会继续上调，进而稳定我们在市场上面临的流动性状况。”

美联储官员将于周二开始为期两天的会议。鉴于通胀保持坚挺，劳动力市场今年年初依然火热，包括鲍威尔在内的一些决策者一度暗示，在2月1日上一次会晤时加息25个基点后，重新加快加息步伐至50个基点可能是合适的。