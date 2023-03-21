美中贸易战五周年观测

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

2018年3月22日，美国特朗普总统公布根据301条款对中国大陆调查结果，认定中国大陆违反知识产权，以不正当手段取得技术，并指责中国经济侵略损害美国利益。特朗普要求行政部门对中国输美产品课征惩罚性关税，可视为美中贸易战的序曲；中国大陆也跟进，对美国输大陆产品课征报复关税。而后双方扩大加征关税产品项目，制裁措施也不断翻新下，美中贸易战已持续五年。

在此期间双方曾试图降低对抗情势，在2020年1月签定美中第一阶段贸易协议，中国承诺大幅进行经贸体制改革，并增加对美国2,000亿美元的采购以降低贸易失衡。但是美国对中国大陆履行程度不满，大陆对美国采购也仅完成约六成，中国其他措施更屡屡越过美国红线。所以拜登总统上任后，美国对大陆制裁持续加码；即使去年11月美中领导人见面，也未改变情势，美中后续贸易协议更无以为继。

再加上冠病疫情蔓延全球，突显依赖中国供应链的高风险与脆弱性，使美国更积极摆脱大陆影响。在俄罗斯入侵乌克兰后，地缘政治下美中交锋白热化，美中对抗已成为常态。

美中贸易战是一场没有赢家的战争。在美国“强分流，硬脱钩”政策下，扩大对中国大陆进出口限制，再搭配建立信赖供应链伙伴，美国供应链与中国红色供应链分道扬镳。技术含量愈高的供应链，企业面临选边站的压力也愈大。

中国大陆也积极反制寻求突破。由“十四五规划”的内容，到最近“两会”领导阶层的发言，均强调惟有在不同发展格局下，才能因应百年空前变局，主轴则是以重视制造，强化自主创新，并降低对外依赖，利用国内市场的内循环支撑经济发展。

许多跨国企业为了避免陷入美中对抗漩涡中，将中国市场与非中国市场的供应链分割，采取“中国加一”的策略。大陆世界工厂的角色大减，虽然可以降低企业风险，但企业营运成本因而上升。

美中贸易战显示掌握技术的重要性，回归制造的必要性，所以必须由国家力量扶植关键产业或技术，在未分出高下之前，主要国家均不会松手，全球形成大政府下的补贴竞赛。

美国所关切对中国大陆巨额贸易赤字，只有小幅缩小，并不符合美国原先期待；但美国整体贸易赤字，近年来却屡创新高，去年已突破1兆美元，赤字增加主要来自包括台湾等东亚经济体，显示在美国对中国制裁下，各国将在大陆生产据点移转到东亚，只是改变贸易流向，但没有达到将制造业带回美国的目标。

另外，美国对大陆进口品的惩罚关税，不但提高美国国内生产成本，部分也转嫁给消费者，此也是美国高通货膨胀原因之一。

在此波美中贸易战中，台湾吸引不少由大陆转移的台商及外商，创造外资来台另一波高峰，但是也暴露内部诸多基础设施的瓶颈。如何使这些外资可以落地生根，是未来招商政策的重点。

美中贸易也改变两岸贸易结构，在美国对大陆惩罚性关税下，弱化了台湾、大陆及美国的三角贸易关系；另外由于台湾在大陆投资下降，由投资所带动的贸易也下滑。未来台湾对大陆出口，将会以大陆内需市场为导向，所以必须妥善经营大陆市场。

美国所主导全球供应链重组，排中只是过程，抗中只是手段，联合信赖伙伴只是方法，美国最终目的是“保美”，并维持美国技术领先，以及在全球主导的地位。

美中贸易战突显台湾的关键地位，使台湾成为全球关注重点，但也成为美中对抗焦点。台湾虽然已成为许多国家的信赖伙伴，但必须不断创新研发维持技术优势，避免被超车，在供应链中不被取代，才能达到“保台”的目标。