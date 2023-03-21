涨价三箭 台湾全民躺平

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

如果要用一个字形容此时的台湾，非“涨”字莫属。鸡蛋价格来到历史新高，猪肉价格超过监控绿灯区；影响最大的是电价，也将涨超过一成。鸡蛋、猪肉、电价，如同蔡政府的“涨价三箭”，民生物价濒临失控。

涨声不休，蔡政府也有“三大法宝”：一是用“冻涨”及数字游戏粉饰太平；二是推给“国际因素”，称全球皆然，非独台湾；三是铺天盖地宣传“涨价”不等于“短缺”。同样招式用多了，民众早已心知肚明；毕竟荷包是否缩水，老百姓最知道。

蛋价上涨从去年延烧至今，已演变成政府要求冻涨、蛋商则扬言罢市的闹剧。电价调涨更是大玩“数字游戏”，台电称93%家户未达涨价标准，其实是用平均数字来混淆视听。难道，夏季用电会和冬天一样？

更糟的是，这些涨价都发生在民生供给的上游。电价涨了，各行各业生产成本当然跟着涨；鸡蛋、猪肉涨了，原料支出就得增加。层层相叠，最后回到民众身上，就是加乘效果。近日传出，鸡肉价格也可能大涨，看来“涨价三箭”只是开始。

蔡政府用各种手段、话术掩饰“万物皆涨”事实，甚至还说自己“做得比其他国家好”，实则却拿不出对策。“全民普发六千”，变成涨价“实质补贴”，但杯水车薪。涨价三箭所向，全民除了躺平，还能如何？