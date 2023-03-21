百年老店瑞信倒下 “暴力救市”不择手段

来源：明报

明报社评

欧美接连有银行陷入危机，百年老店瑞信（Credit Suisse ）最终由老对手瑞银（UBS）以32亿美元贱价收购。瑞信近年屡爆丑闻，投资亏损严重，客户大量撤资，惟论资产负债表规模，瑞信依然是雷曼2008年爆煲前夕的两倍，属于“大到不能倒”，为防金融海啸重演，瑞士当局这次差不多是强迫瑞银与瑞信达成收购协议，欧美财金高官齐声表示危机已缓，然而系统性风险，仍是市场挥之不去的梦魇，这次事件最大输家，是手持瑞信额外一级资本债券（AT1）的投资者，合计逾千亿港元资产，一夜间化为乌有。瑞士当局拯救本国银行体系，不牺牲股东和纳税人利益，却要大批国际投资者代为埋单，遗下的后患，同样惹人关注。

瑞信“大到不能倒”

英美紧盯瑞士介入

过去两周，美国和欧洲银行界风云色变，先有硅谷银行周转不灵爆煲，多间中小型银行受压，全美第14大的第一共和银行面临挤提压力，要靠摩根大通为首的11家银行合共存入300亿美元存款救命；在欧洲，有167年历史的瑞信，则陷入财政危机，瑞士当局介入，要么将瑞信国有化，要么接受国内另一银行业巨头瑞银收购，两条路择其一，最终瑞银瑞信于昨天亚洲开市前，达成收购协议。

瑞信出事既有自身管理不善的问题，亦受欧美央行政策乃至地缘政治所影响。瑞士中立国地位历史悠久，当地银行长期以来亦以保障客户隐私著称，各国不少富豪巨贾都乐意将钱交给当地银行打理，瑞信便是以代客管理资产见称。过去数年，该行一再卷入洗钱、逃税等丑闻，2021年以来，更先后受贷款机构Greensill Capital倒闭、美国对冲基金Archegos“爆仓”打击，损手百亿计美元。及至去年俄乌开战后，瑞士站在美国一边参与制裁，没收俄罗斯人在当地资产，供乌克兰重建之用，此举令一些非西方阵营的客户，怀疑放在当地的钱是否安全，开始搬走资产；另外，欧美央行加息遏通胀，环球经济恶化，瑞信全年亏损近80亿美元，重组方案不被看好，更加快客户跳船。单计第四季，撤走资金便超过千亿美元。

瑞信早前承认，过去两年的财务报告程序有“重大缺陷”，究竟这个“财务黑洞”有多大，至今仍是一个谜，之前入股打救瑞信的沙特国家银行，决定“闩水喉”不会注资救亡，成为压垮骆驼的最后一根稻草，只是瘦死的骆驼仍比马儿大，去年底瑞信资产负债表规模超过5700亿美元，是当年雷曼爆煲时的两倍，跟总资产仅约2000亿美元的硅谷银行相比，更不能相提并论。瑞信“大到不能倒”，一旦爆煲，无人敢保证金融海啸不会重演。

西方标榜自由市场经济，然而为防银行业系统危机爆发，各国政府“暴力”介入，一样毫不留手。无论是汇控收购注资英国硅谷银行分支、美国11间银行联手拯救第一共和银行，以及这次瑞银收购瑞信，全都是帮政府执行“国家任务”。综合外媒说法，瑞信和瑞银高层原本都反对收购，一切都是瑞士政府逼迫出来，有报道更提到，“有一个主要国家的政府及一家银行”向瑞士政府施压，要求出手救瑞信。

瑞士当局上周五通知美英监管机构，合并两行是Plan A，但瑞银关注瑞信投资银行业务的资产负债表风险，担心是一个无底洞，仅愿以10亿美元提出收购，瑞信认为瑞银出手太低，“损害股东及员工利益”，拒绝有关收购建议。瑞士当局逼迫下，才有现在这个30亿美元的收购协议，有美媒便以“奉子成婚”（shotgun wedding）比喻这宗交易，虽然男方不愿婚、女方不想嫁，但家长为了收拾残局大力施压，双方只能答允。

千亿港元债券变废纸

国际投资者感觉被骗

收购案公布后，西方财金官员纷表欢迎，雷曼式风暴暂时避过了，但系统风险问题仍然惹人关注。一方面，瑞信这个烂摊子有多烂，尚待弄清，瑞银收购瑞信后，成为超级巨无霸银行，“大到不能倒”程度，尤甚于过往，一旦出问题，瑞士当局未必救得了。另一方面，根据这份由瑞士当局促成的收购协议内容，瑞信约170亿美元的额外一级资本债券（AT1）价值一夜归零，对相关债券投资市场以至环球银行业影响有多深远，同样有待观察。

金融海啸及欧债危机后，西方各国提高对银行的资本水平要求，AT1债券正是在此背景下诞生的产品，它是一种获准计入银行资本水平的次级债券。一般而言，万一银行倒闭，债券投资者的权益会先于股东，但AT1债券却不然。金融危机下西方多国被轰“救市不救人”，AT1债券的设计，目的就是转嫁银行爆煲时所产生的部分亏损风险，避免再要纳税人“硬食”，然而由于多国政府近年都强调“做足监管改革”、“银行体系健全”，投资者买入AT1债券，大多没有想过它真的会变成废纸。

之前西班牙虽有中小型银行爆煲，导致AT1债券持有者蒙受损失，但规模相对有限，可是这次瑞信AT1债券价值归零，金额庞大，相信不少机构投资者都要作大额拨备。最令投资者气愤是这边厢瑞士当局要他们“输光输净”，那边厢瑞信员工据报继续获发奖金，持股者也不用蚀光。目前AT1市场整体规模达2750亿美元，经此一役，投资者感觉被骗，对AT1债券信心必定大打折扣，银行未来难再靠发AT1债券迅速填充资本，全球融资成本亦可能被推高。西方自由经济市场学所讲的尊重市场、尊重私人产权等等，全是太平盛世时的“剧目”，一旦危机来临，各国自救以邻为壑，什么事情都做得出，这次瑞信不过是其中一例，更不会是最后一次。