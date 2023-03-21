日版印太战略四大支柱

来源：明报

日本首相岸田文雄周一（20日）抵达印度新德里，展开为期两天访印行程，寻求加强在防务与安全、贸易与投资等双边关系。岸田昨跟印度总理莫迪举行会谈，并发表日版“自由与开放的印太地区和平计划”。岸田指其计划包括确保海空安全等“四大支柱”，又承诺在2030年之前投放750亿美元，为印太地区内经济体从工业到防灾等各方面提供协助。“印太战略”为抗衡和压制中国在区内崛起。中方重申“亚太地区不是地缘博弈竞技场”，并指摘相关国家“打造阵营对抗小圈子”。

这是岸田第二次以日揆身份访问印度。他在出发前指今年日本是七国集团（G7）轮任主席国，印度是二十国集团（G20）主席国，他希望与莫迪就双方在国际社会发挥什么作用交换意见，并深化两国关系。岸田此行焦点为他昨午出席印度智库“印度世界事务委员会”（Indian Council of World Affairs）主办的活动时，发表“自由与开放的印太地区和平计划”。

推动航行自由 加强志同道合国家合作

岸田昨公布，其新自由与开放的印太地区计划有“四大支柱”，包括维持和平、与印太地区国家合作解决新全球议题、透过不同平台实现全球连结，及确保开放的海上与空中的安全。为实现有关目标，岸田承诺到2030年配合民间投资与日元贷款及增加政府援助，向印太地区提供750亿美元资金。岸田又指计划扩大自由与开放的印太地区框架合作，又强调了各国间日益紧密的联系及推动航行自由，并着眼于加强志同道合国家之间的海上防御和安全。岸田表示，日本将与印度和美国作联合海上演习，以及与亚细安国家和太平洋岛国作友好演习。

近年中国加强在印太地区军事部署，推进“一带一路”倡议的同时迅速实现海军现代化。美日韩等国都公布其印太战略，当中焦点都落在如何与应对中国在印太地区渐增的影响力。岸田昨称：“只依赖与一个国家的连系会带来政治脆弱。我们的目标是增加每个国家的选项，透过连系让他们克服这些脆弱，实现进一步经济增长。”

被问及为何在访印时公布计划，岸田指印度是实现自由与开放的印太地区愿景的重要伙伴。莫迪则在较早时两人会面后的记者会上称，加强两国伙伴关系不仅对印日重要，亦促进印太地区的和平、繁荣与稳定。但另一方面，日印就俄军侵乌立场迥异，岸田称为尽快阻止俄军侵乌，让包括所谓“全球南方”（Global South）的国际社会展现团结很重要。另一边厢，印度未有制裁俄国，并拒绝将冲突归咎于俄罗斯，同时又增加购买俄国石油。

汪文斌暗讽日搞核污水“自由排放”

中国外交部发言人汪文斌上周五（17日）已就岸田访印期间拟公布“自由与开放的印太地区和平计划”作回应，指亚太地区不是地缘博弈竞技场，有关国家间开展合作应有利维护地区和平与稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。他又指某些国家把所谓“印太自由开放”的调门唱得老高，实际是打造走向阵营对抗小圈子，中方对此类行动计划不感兴趣，“我们关切的是某个国家想在太平洋搞核污染水‘自由排放’的计划。”