马英九登陆 红蓝绿三赢

来源：中时电子报

作者：苏泳霖

台湾前总统马英九访问中国大陆行程发布，此行以青年交流、祭祖为主轴，虽然表面政治意涵不高，但本身对两岸关系就具有重要意义。如果观察和研究红蓝绿三方对马英九登陆的第一时间回应，则能探究其中奥妙。

马英九登陆事前保密到家，直到动身前一周才对外公开，说明各方都不希望“见光死”破局。从表定行程来看，马英九参访大陆多个城市，甚至连搭乘飞机、高铁都做出穿插安排，可见马办应与陆方规划已久。

不少人认为，对岸用马英九登陆刻意与蔡英文出访“打对台”。大胆推断，今年2月初国民党副主席夏立言登陆，会见同为2015年“马习会”的陆方参会者王沪宁，应是加速拍板马英九在清明以祭祖名义登陆的关键时间点，时间早于传出蔡英文拟过境美国，会晤美国众议院议长麦卡锡的3月上旬。

换言之，马英九登陆可能从2月初夏立言访陆返台后，就已经紧锣密鼓展开，国民党中央应该知情且参与决策。就在上周二，国民党主席朱立伦拜会了马英九，或许双方在此次会晤中已对行程做了最后确认。

朱立伦上周拜会马英九时曾提及“亲美、友日、和陆”，而如今马英九登陆行程公布后，国民党中央再次提及这6个字，说明国民党应该充分评估此行对2024选情的影响，而4月登陆也确实离选举尚有一段时间。因此，有些人认为马英九登陆让民进党“捡到枪”、给国民党“败票”，实属过虑了。

绿营的反应也耐人寻味，目前为止并未操作“马维拉”话题。总统府发言人以“尊重”回应之余，还表示“提供必要协助”，对比国台办的新闻稿，居然也出现了“提供必要协助”6字，背后不禁令人好奇：夏立言2月访陆后，是否也将北京有意邀请马英九的讯息同时也知会蔡政府高层，而蔡政府经过评估后也定调务实处理？

如果民进党不乐见马英九登陆，早就应该像星云大师圆寂后，对待大陆国台办吊唁团那样，透过媒体爆料放话让事件破局。但意外的是，民进党并没有这样做。再观察绿委在第一时间的回应，虽有警告马英九不应被矮化、需顾及尊严，但和2005年连战登陆前排山倒海的反抗相比，完全不可同日而语。

绿营对马英九登陆的放行态度，可能出于两点考量：一来是等待马英九此行可能“自失国格”后再来操作也不迟。二来是两岸关系的确紧张，若高分贝照三餐打马，很可能取得反效果。

对北京而言，在蔡英文过境美国会晤麦卡锡之际，邀访马英九访陆，或许是时间上的巧合，但释出的政治讯号足够强烈：大陆仍然避免两岸兵戎相见，愿继续促进和平交流。如果在两岸议题上，创造红蓝绿三方同时得利的结局，形同于把和平主动权握在两岸自己手上，岂不是最佳选择吗？

作者为智库研究员