惊涛骇浪11天：四家银行灰飞烟灭 第五家摇摇欲坠

来源：彭博社

作者：Steve Dickson

四家银行以惊人的速度倒闭——另外一家还在苦苦挣扎——令投资者惊惶不已。虽然这些事件发生在短短的11天内，但导致各家银行崩解的情况各不相同。

外界担心风暴可能仍在蔓延，以下是这些公司经历的动荡始末，监管机构又是如何应对：

Silvergate

在这次银行业危机中，Silvergate Capital Corp.是第一家倒闭的美国银行，原因是加密货币受到重创，拖累这家银行。在美联储的授权下，联邦存款保险公司(FDIC)试图介入，与管理层讨论避免关门大吉的方法。

但在监管机构的审查，以及司法部针对其与Sam Bankman-Fried已倒闭的加密货币巨头 FTX和Alameda Research的往来展开刑事调查后，这家总部位于加利福尼亚州的公司难以复原。

虽然没有遭到认定有任何不当行为，但随着该银行赔钱出售资产以应对惊慌失措的客户提款，Silvergate的困境加剧。它于3月8日宣布计划关闭业务并展开清算。

硅谷银行

随着Silvergate大致走入历史， 硅谷银行金融集团(SVB Financial Group)旗下的硅谷银行于3月8日宣布，计划出售22.5亿美元的股票，且其投资组合出现重大损失，投资者和储户已经忐忑不安。

消息传出后，该公司股价在第二天重挫60%，后来遭到FDIC接管。当美国监管机构未能找到合适的买家时，决定拆分该银行。但周一出现转机，多个潜在买家兴趣浓厚，FDIC延长竞购硅谷银行报价程序的截止期限。

彭博周一援引知情人士的话报道，作为美国破产银行最大买家之一的第一公民银行(First Citizens BancShares Inc.)仍希望达成协议整体收购硅谷银行。

Signature Bank

客户挤兑的情况激增，总计约占公司存款的20%，Signature Bank于3月12日成为美国历史上第三大的银行倒闭事件。

Silvergate四天前的内爆让客户对将存款放在Signature Bank感到不安，尽管Signature Bank对加密货币的敞口要小得多。联邦监管机构表示，他们对公司领导层失去信心，将接管该公司。根据一项被监管机构称为“系统性风险豁免”的条款，投保和未投保的客户都可以动支其所有存款。

周日晚些时候，纽约社区银行(New York Community Bancorp)旗下的Flagstar Bank收购Signature Bank的存款和部分贷款。收购方同意从FDIC收购Signature Bank合计380亿美元资产，其中包括约250亿美元的现金和约130亿美元的贷款，还将接手约360亿美元的债务，其中包括340亿美元的存款。Signature Bank的分行将作为Flagstar的分支机构运营。

瑞士信贷

瑞士信贷集团周日倒下，在瑞士政府牵线下，瑞银集团以30亿法郎（32亿美元）收购瑞信，以避免更广泛的金融危机。唯一受到考虑的另一个选项是全部或部分国有化。

客户去年从瑞信提取了空前数量的资金，危机之初，首席执行官Ulrich Koerner还试图联系客户以力挽狂澜；最终敌不过多起丑闻、与声名狼藉的金融家Lex Greensill交易衍生的数十亿美元损失，以及投资公司Archegos Capital Management的溃败。瑞士这家166年历史的金融机构因而陨落。

3月9日，美国证券交易委员会质疑瑞信的年报，迫使其推迟发布。美国一些地区性银行倒闭后恐慌情绪蔓延，该行最大股东沙特国家银行董事长称，绝对不会进一步投资瑞信。

第一信托银行

客户出走最终导致美国三家银行倒闭，也使第一信托银行(First Republic Bank) 成为受害者。

美国11家银行上周投入300亿美元，试图撑起第一信托银行。但这家总部位于旧金山的公司的信用评级不只一次遭到下调，其股价跌至历史低点。该银行主要针对科技精英和其他富人提供个人银行服务。

彭博周一援引知情人士的话报道，摩根大通首席执行官Jamie Dimon制定了一项新计划来援助第一信托银行，计划将几大银行巨头在该行存入的300亿美元部分或全部变为资本注入。