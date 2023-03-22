马英九赴陆有助两岸和平，绿营抹红不了

来源：台湾《联合报》

联合报社论

台湾前总统马英九下周将登陆访问，以祭祖及青年交流名义进行十一天的参访。由于是70多年来首位卸任总统访陆，这项消息引起高度关注，认为具有历史性意义。至于此举将对两岸关系产生什么影响，乃至是否会牵动台湾明年大选选情，蓝绿阵营各有不同的情绪和解读。无论如何，在两岸对峙升高之际，马英九此行具有舒缓紧张的作用；他也必须谨慎各项应对，以免因些微疏失被对手大作文章而模糊焦点。

检视马英九此次赴陆的安排，可以看出其用心和谨慎。第一，以返乡为名，带着家人回湖南湘潭白石镇老家祭祖，凸显两岸血缘及情感脐带，具有良好的融冰效果。第二，此行避开政治敏感的北京，不安排会见习近平，只在上海、南京、湖南、重庆等地参访，刻意降低此行政治色彩，可有效化解绿营的无谓抹红。第三，行程中安排多场两岸青年对谈，包括中学生和大学生在内，除有助于下一世代的彼此理解，也具有两岸共同瞻望未来的象征。

马英九此行最大特点，当然在于他的卸任总统身份。受到《国家机密保护法》的限制，马英九原本在2019年5月即可解除境管限制；但由于蔡政府修法将境管期限延长了两年，其后也在2021年5月19日届满。因此，蔡政府已无任何理由再刁难或阻拦，只能盼他坚守“对等尊严”立场。这点，蔡政府实毋庸多虑，马英九应该已做好准备。

从台湾看马英九访陆，可能更着重于此行对台湾民意及明年选情的影响；然而，大陆民众对此事的反应，或许更值得寻味。对大陆民众而言，单单看到台湾经民选产生的总统来访，应该就会对两岸的制度落差兴起好奇之心。更何况，如果看到马英九的言行举止，他若以两岸共同熟悉的语言谈论共同关注的历史及文化，则应该有助于融解大陆民众近年在两岸对峙中对台湾的恶感。这点，在评估马英九大陆行的得失时，绝对是一个观察重点。

有趣的是，马英九出发赴陆的行程，恰好与蔡英文赴中美洲访问过境美国的行程重叠，因而引发双方“互别苗头”的臆测。但马团队公开澄清，这项行程早在春节前即已敲定，尤其“祭祖”选在清明时节，更是必然。这样的解释，或可稍释绿营的疑虑。事实上，这种现任总统赴美访问、前任总统则登陆祭祖的现象，与其视为一种政治的“矛盾”，倒不如视为一种“互补”。简单地说，蔡英文访美是为了国安与防卫之需，马英九登陆则是为了谋求更根本的和平，两者皆有其必要，蓝绿不必急于互斥互贬。

事实上，去年底民进党在九合一选举大败，主因之一就是蔡政府的“主战”路线不得民心，因而遭期待两岸和平的民众否定。从最新网络民调看，有高达七成七的民众对马英九赴陆祭祖表示“乐观其成”，有民众更反问：“为什么不能祭祖？”“和平一点不好吗？”在在显示，民进党惯用的“卖台”、“统战”等伎俩，已经过时。何况，蔡英文此次赴美，与众院议长麦卡锡约在加州会面，不就是为了避免对方直接访台将带来一波兵祸吗？

出访多半很形式化，但也可以余韵绵长。这次马英九赴陆，虽刻意降低政治色彩，但由于两岸关系正值低潮，他如果经营得当，此行带起的周边效果，可能比七年多前的“马习会”还更令人乐道。关键就在，当美陆台三角关系变得太倾斜、太不等边时，他有机会把台湾拉回一个更安全的位置。