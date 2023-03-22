入委员会如何解套选总统？ 侯友宜应先出招

来源：台湾《联合报》

作者：张睿廷

国民党主席朱立伦将邀请蓝营县市首长讨论选战提名，包括新北市长侯友宜，然而，侯若加入中央提名委员会，之后又选总统，恐有球员兼裁判之嫌，不加入又被批切割。侯最好的解方就是加入委员会，先说只做自己的“角色”，协助新北12选区立委提名，总统由党主席朱立伦决定，以此解套。

侯友宜日前发文批评选策会名单，引起轩然大波，选策会最后也因此解散，不过国民党立委傅崐萁不满，请侯友宜出来接管，后续效应延烧至今，蓝营支持度已出现下滑，基层选民对侯的切割态度似有不满。

朱立伦现在表示成立中央提名委员会时，会广纳各方意见，包括侯友宜。只是，侯如加入提名委员会，最后又让自己被提名参选总统，观感不佳，绿营绝不会放弃这个攻击良机。

但侯若不加入提名委员会，又会被批切割蓝营，使自己最大武器“民调”再度下滑。蓝营内斗的情形如持续上演到五、六月才落幕，难保侯的声势直线下滑，难以对抗早定于一尊的民进党主席赖清德。

朱立伦昨日在新北市议会致词时，当面不断大赞侯是“国民党最强母鸡”。多数蓝营认为国民党最后仍会征召侯友宜选总统，但如何做得漂亮，考量到侯的智慧与朱的盘算。对侯友宜来说，现阶段最好的做法是先加入提名委员会，但先说好前提，只协调新北市立委名单，与党主席朱立伦各司其职，才能避免总统提名时遭敌营见缝插针，使自己进可攻、退可守。