岸田突访乌 与习访俄同期惹揣测

来源：明报

日本首相岸田文雄昨天（21日）闪电式访问乌克兰，成为俄军侵乌近13个月间，最后一名访问当地的七国集团（G7）成员国领袖，同时是二战结束以来，首名访问交火中地区或国家的日本首相。今年日本是G7轮任主席国，日方预告岸田昨与乌总统泽连斯基会谈传达“坚定的支持”；泽连斯基昨与岸田会晤后，表示会应日方邀请，以视像方式出席今年5月的广岛G7峰会。

与习访俄同期惹揣测

岸田此行适值中国国家主席习近平在俄罗斯展开三天国事访问之际，西方传媒分析认为突显了中日两国在俄乌战事上的深切分歧。中国外交部昨敦促“日方多做有利于局势降温的事，而不是相反”。

岸田文雄周二上午离开印度后没有如预期返回日本，而是飞往波兰，从波兰边境普热梅希尔镇（Przemysl）登上列车进入乌克兰。乌克兰副外长扎帕罗娃在基辅火车站迎接，陪同岸田造访发生过俄军屠杀平民事件的基辅市郊布查镇（Bucha）。岸田之后在基辅与乌总统泽连斯基会谈。泽连斯基赞扬岸田是“国际秩序强而有力的捍卫者”和“乌克兰的老朋友”，又表示会以视像方式出席5月的广岛G7峰会。

岸田是去年2月俄军侵乌以来，G7成员国领袖最后一个访乌者。G7成员英国、德国、法国、意大利、加拿大的领袖均曾于去年访问基辅，美国总统拜登今年2月也访问过该国。

岸田赴乌行程保密 晤乌总统前访布查

今年1月乌克兰已向岸田提出访问邀请。日本昨为确保安全，先安排岸田乘搭包机而非政府专机抵达波兰，且仅有少数人随行，之后再转搭列车赴乌，行程保密到家。按外务省事先公布，岸田会向泽连斯基“直接表达日本对乌克兰的声援和坚定支持”，“对乌克兰人民挺身卫国的勇气和毅力”表示敬重。

岸田在俄军开始侵乌后不久就强烈谴责俄罗斯侵略邻国，“动摇国际秩序的根基”。他警告“今天的乌克兰可能是明天的东亚”。他又曾表示为应对乌克兰战争，今年5月广岛主办的G7峰会该展现维护国际秩序和法治的强大意愿。他考虑通过峰会向国际社会展现G7团结、坚持对俄制裁、支援乌克兰的态度。上月，日本承诺向乌克兰提供55亿美元人道援助。他在访问印度期间，发言谴责俄罗斯，希望印度总理莫迪接近G7在俄军侵乌方面的立场。

美国有线新闻网络（CNN）昨报道，随着中国日增自信和扩张影响力，日本与美国近年愈走愈近，尤其是地区安全和情报合作方面，例如成为美国为首的“四方安全对话”（QUAD）成员。习近平与岸田分访俄乌，突显了两国的深切分歧。路透社指出，日俄之间有领土纠纷，日本也关心台海问题。

俄轰炸机日本海飞7小时

在岸田往访乌克兰之时，俄国两架可携核武战略轰炸机“图-95MS”在日本海国际海域上空飞行了超过7个小时。俄罗斯国防部称此为“例行飞行”，惟时间敏感仍惹外界揣测。

对于日揆这次访问，中国外交部发言人汪文斌昨说：“希望日方多做有利于局势降温的事，而不是相反。”他表示国际社会应坚持劝和促谈的正确方向，为政治解决乌克兰危机创造条件。

岸田之后回到波兰，今天与波兰领袖举行峰会，预定周四回国。