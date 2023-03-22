中国斡旋俄乌停火的盘算

来源：中时电子报

作者：揭仲

中国领导人习近平于3月20日至22日，应俄罗斯总统普京之邀，前往俄罗斯访问。由于中国甫于日前成功促成沙特阿拉伯与伊朗恢复邦交，且外交部也在2月24日正式发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》12点声明，加上部分西方媒体传出习近平可能在访俄后与乌克兰总统泽连斯基通话。使得各方对爆发迄今将逾13个月的俄乌战争，是否有可能在习近平斡旋之下，达成某种形式的停火协议，格外引发关注。

朝鲜战争模式：停火而非和平协议

若习近平此行真的是以调停俄乌战火为主要目的，则所想促成的，不太可能是推动让双边恢复战前状态、甚至是对双边争议问题做出某种长期性安排的“和平协议”，而是比照1953年7月27日由参战各方在板门店共同签署的《朝鲜停战协定》之朝鲜战争模式。也就是由俄乌双方派出的军事代表签署“停战协定”，约定自某一时间点起停止敌对行动，双方武装部队则从交战线后撤若干距离，以划出非军事区，然后在协定生效后一定日期内交换战俘，进入理论上仍处于战争状态，实际上却可能长时间无交战行动的状态。

在中国2月24日所发布的12点声明中，将“停火止战”（第三点）与“停火止战”（第四点）刻意切割，列为不同的二点，或许就可看出端倪。

至于双方签署“停战协定”，可能是以处理自战争爆发以来所导致的人道危机为理由。这也符合中国2月24日声明中，第五点的内容，即“加大对相关地区的人道主义援助，改善人道主义状况，提供快速、安全、无障碍的人道主义准入，防止出现更大规模人道主义危机”。

北京的盘算

倘若斡旋成功，则为了监督非军事区的撤军、停战协定的执行与后续庞大的人道救援工作，国际力量必须一定程度的介入，其中固然少不了北约主要国家与美国；但斡旋停战成功的中国必然会在其中扮演重要角色，甚至为了让俄罗斯感到比较安心，中国还会引入印度及沙特阿拉伯等非西方国家共同参与。

换言之，这可能使俄乌非军事区的国际监督，变成中国重新修补与北约国家关系，与拉拢非西方阵营区域大国的杠杆。

然而，尽管比照朝鲜战争模式先行签署停战协定，或许是当前俄乌双方在彼此的军事力量皆无法达到战争目标，和谈条件又无交集的情况下，“长时间”暂停交战的唯一选项，但问题在于此刻的俄乌双方是否愿意、甚至能否接受现状停火？

俄罗斯不会排斥现状停火

从目前的局势分析，俄罗斯应该不会排斥现状停火，尽管单单签署“停战协定”无法立即解除俄罗斯所遭受的国际制裁，也无法解决包括普京本人与俄罗斯政权所面临“战争罪”的追诉；但现状停火却能让俄罗斯暂时确保已被俄军占领区域的控制，即顿涅茨克与卢甘斯克多数地区，和亚速海北岸至聂伯河一带，甚至还可能维持北克里米亚运河的开放，解决克里米亚半岛的供水问题。

虽然现状停火未能完全满足俄罗斯从基辅与乌克兰东北部等地撤军后的“缩减版”作战目标，包括占领顿涅茨克与卢甘斯克全境；但莫斯科方面应该已经体认到，在西方国家持续对乌克兰武装部队提供支援的情况下，短期内俄军要在乌东战场上取得可观的胜利、牢牢占领整个乌东地区的可能性并不高。尤其是西方国家的联合管制措施，已经让俄罗斯难以取得生产高科技武器所需的零组件，使俄军今后不仅在人数上难以取得显著优势，就连装备素质也可能逐渐落后。

英国国防部在3月初即指出，战前号称俄罗斯陆军精锐的第一禁卫战车军团，是2021年首批接受最新T-14战车的单位，如今也不得不接收于1960年代大量服役的T-62战车来补充战损；这批封存数十年的战车最年轻的也已经50岁，且仅接受部分更新与翻修，在战力上不仅远不及乌克兰已获得的德制豹二（Leopard 2）战车，甚至连更早期的豹一（Leopard 1）战车都不如。

这不仅代表俄军战前所配备的先进武器早已损失惨重，且西方国家的管制措施，也使俄罗斯因为严重缺乏重要的零组件，以致难以大量生产先进的战车来补充第一线的主战部队，且这种情况短期内恐怕无法克服。

换言之，此时若能现状停火，虽然无法达到占领乌东全境的目标，但对俄罗斯还是利大于弊。这也就是当中国外交部于3月17日宣布习近平将前往俄罗斯进行访问时，美国立即明确表态反对北京提出的俄乌停火建议，认为相关建议有利于俄罗斯的主要理由。

乌克兰还在等待几场胜仗

正因为立即现状停火明显有利于俄罗斯，使乌克兰政府现阶段应该不愿、甚至是不敢接受此种安排。

联合国国际法院（ICC）在中国宣布习近平将访俄后不久，即以俄罗斯入侵乌克兰期间杀害许多平民，还强迫移送乌克兰儿童到俄罗斯，已构成战争罪，俄罗斯总统普京对此应负“个人刑事责任”为由，发布对普京的逮捕令，使泽连斯基此时接受现状停火的政治风险大幅提升；更重要的是，由北约各国所支援的各式先进主力战车、装步战斗车与自走炮等陆战重装备，已逐渐形成可观的战力，使乌克兰政府应该会希望先用这些新锐武器，于战场上取得若干重要战果后，再来考虑是否现状停火的问题。

或许是认为乌克兰立即接受现状停火的可能性低，所以《新华社》在习近平访俄前夕所发布的专文中，不太提及习近平此行与斡旋俄乌停火的关联性。但尽管斡旋停火无法一蹴可几，等俄乌双方都精疲力竭时，中国还是很有可能成为当然的斡旋者，这应该是习近平此刻的盘算。

作者为中华战略前瞻协会研究员、国家政策研究基金会副研究员