来源：中时电子报

主笔室快评

蔡英文预定3月29日展开“民主伙伴共荣之旅”，将过境美国纽约、洛杉矶，并前往危地马拉及伯利兹两友邦交流访问，巧妙地避开可能与台邦交生变的洪都拉斯；同时间，前总统马英九已于27日启程率团赴大陆祭祖，“双英出访”都将创造历史新页，相信也会是台湾人民的期盼。

外界解读马英九此次赴陆祭祖兼学术交流，是为了与即将出访的蔡英文较劲，对此，总统府副秘书长张惇涵认为本质上并不相同。不过，从马英九历史性之行曝光迄今，府方态度低调，不难看出蔡政府已体会到，过去“逢中必反”的作法已难被民众接受，若过度反应，可能盖过蔡英文的“民主伙伴共荣之旅”。

据台湾民意基金会最新民调显示，高达7成7民众乐见两岸恢复交流、降低紧张关系，在在显示尽管中美两强对峙，台海兵凶战危，但绝大多数的民众仍期待借由恢复交流，降低两岸紧张关系。值得重视的是，绝大多数民众对两岸是否会发生战争或是和平早有自己的定见，不随特定政党起舞。

马英九选在清明赴大陆祭祖，本是慎终追远的好事；蔡英文到中美洲友邦参访并过境美国，也是她身为总统应尽的责任，两人先后出访并在4月7日同天返台，纯粹是巧合，外界不应刻意炒作，更不该将马英九扣上统战的大帽子，相信两位前后任总统都会守住台湾的尊严，不让台湾卷入中美对峙的漩涡。

至于中国大陆会用什么身份称呼马英九？马英九的随扈是否配枪？以及蔡英文过境美国时会受到如何高规格的对待？马、蔡各自会见哪些官员，一切也就“客随主便”了。