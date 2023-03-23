华尔街认为美联储的加息已尽可能鹰派

来源：彭博社

作者：Isabelle Lee、Emily Graffeo

华尔街普遍预期美联储将加息25个基点，而事实也的确如此。但股市投资者对相互矛盾的信息有争议：政策指引从“持续”加息变成“一些额外的”政策紧缩，尽管主席鲍威尔称美联储并未束手束脚。

股市随之先涨后跌。美国国债和美元下跌。由于美联储对失业率和通胀的预期基本不变，美联储的经济预测摘要对投资者没多大用处。

虽然鲍威尔在新闻发布会上表示，决策者会前考虑过暂停加息，但美联储在关注银行体系形势发展的同时仍把重点放在高通胀风险上。 “如果我们需要把利率提得更高，我们就会做，”他说。

“鉴于银行业持续面临压力，美联储已尽可能地鹰派，”BBH全球外汇策略主管Win Thin表示，“在我看来，其声明类似于欧洲央行的声明。也就是说，一旦我们克服了银行业的压力，紧缩周期可能仍会保持不变。”

华尔街其他人士的评论如下：

纽约梅隆银行美国宏观主管Sonia Meskin

“是的，这略偏鹰派，尽管市场迄今解读为鸽派，这可能有其道理，因为鲍威尔在静默期之前的最新声明为加息50个基点和3月经济预测摘要实际反映的更实质性紧缩打开了大门。”

Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah

央行的“点阵图表明仍有可能再次加息，但美联储免不了要依赖数据，而且还得看市场。”

“过去一个月的过山车中，鲍威尔已经从鸽派变为鹰派，很可能又回到鸽派，市场预期也随之动荡。决策者将迫切希望通胀能如预期，放缓趋势很快再现，以验证今天的决定。否则，4月和5月甚至可能会让人更加精疲力竭。”

摩根士丹利宏观策略全球主管Matthew Hornbach

“他们如何平衡金融稳定问题和对粘性通胀的担忧让我印象深刻。他们采取的方式正如他们已经告诉我们的，即他们会加得更少但降得更晚。这似乎是一个相当理性的决定。我认为市场应该感到满意。债券市场要打消已经消化的年内降息预期会很艰难。”

道明证券美国宏观策略师Oscar Munoz

“经济预测摘要中的增长和失业率预测基本保持不变。尽管目前失业率在3.6%，而且第一季度的增长相当强劲。这意味着他们显然预计年底前和 2024年将大幅放缓。”

毕马威首席经济学家Diane Swonk在彭博电视上表示

“我认为目前前景并不明朗。因此我们看到这么多人说，他们也许应该暂停或者他们可能会暂停。”