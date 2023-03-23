卢秀燕民调超越侯友宜 侯已非蓝营总统绝对人选

来源：台湾《联合报》

作者：黄寅

TVBS民调中心昨天公布的一份民调显示，台中市长卢秀燕上任百日，支持度达到67%，国民党认同者对于卢秀燕的满意度更是高达9成4，对比新北市长侯友宜的满意度下滑至61%，国民党认同者对其满意度仅9成1看来，卢秀燕的声势明显已超越了侯，她的声势后来居上，侯已非绝对人选。

至于民进党认同者满意度，卢秀燕维持上次民调的38%，但不满意比例减少1成左右至31%，满意的比例高于不满意；中立选民满意度从61%增加至68%。侯友宜的满意度则从77%下滑至44%，不满意比例从9%上升至32%；中立民众满意度从76%下滑两成至55%。

国民党今也确定了2024年总统人选将以征召方式提名，好处是不会因为初选拼斗而影响党内团结。另也显示，能获得党征召，除了必定具有民调的高支持度，还必须是党内、蓝营，以及社会质疑声浪最小，简言之，他必须是具支持度又能团结各界的人，才最可能出线。

相较于民进党人选已很清楚就是赖清德，且他身兼党主席，早已默默展开下届立委的全台布局，国民党因蓝营可能人选多、情势较复杂，因而拖了时间，对选情相对不利。

以另一个台湾民意基金会公布的民调观之，对于2024年总统大选支持度，侯友宜由二月时的32.4%赢过赖清德的27.7%，这个月赖清德已逆转成36.2%对侯的24.8%。和2月相比，赖清德支持度上扬8.5个百分点，侯友宜则下跌7.6个百分点。

侯友宜和卢秀燕至今都未明确表态，但侯的两项民调都大幅下跌，而卢却是稳步上扬，两人一消一涨，声势也不同以往。

侯友宜居六都最大市，原本享有高支持度民调，但随着选举接近，如何能在大局中不乱，以及展现理念，才是最终是否能胜出的关键点，但若是瞻前顾后、犹豫不决，“望之不似国君”，则政治前途终究有限。

对于卢秀燕而言，她是目前蓝营人选中政治资历最深的一位，中台湾区域治理平台把民众党高虹安纳入，市议会讨论台中巨蛋还获民众党公开支持，显示具整合能力。对于总统一局虽说“从未起心动念”、“不在规划内”，但却从曾未说自己不会参选。她的声势直上，政治应对从容，展现出不凡的气度。她若获征召，也将会是中部能否出总统，距离最接近的一次。