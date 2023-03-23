蔡英文危墙之旅 步步惊心

来源：中时电子报

中时社论

蔡英文将于下周出访中美洲邦交国伯利兹和危地马拉，并过境美国纽约、洛杉机。另一邦交国洪都拉斯却表示将与中国建交，曾经是台湾外交重镇的中美洲，眼看着又要被挖掉一块墙角，仅存的零落砖石摇摇欲坠，蔡总统此行，诚可谓危墙之旅。

邦交之墙松动恐土崩瓦解

台湾长期遭到大陆的外交打压，中美洲和加勒比海曾经是难得的铁板一块，串连起台湾最重要的邦交阵线。遗憾的是，在北京以庞大经济及政治筹码拉拢下，我们的墙角一块块被挖走。2007年哥斯达黎加抛弃与台湾66年的邦交，开启骨牌效应，中美洲和加勒比海邦交国出现松动。不过至少在马英九担任总统期间，两岸维持外交休兵的默契，只有与冈比亚断交。蔡总统上任至今，邦交国跑了8个，包括中美洲和加勒比海的巴拿马、萨尔瓦多、尼加拉瓜和多米尼加，如果再加上洪都拉斯，台湾的邦交国将剩下只有13个，再创历史新低。

中美洲和加勒比海的邦交国虽小，对台湾却相当重要，一是多少有助于在国际间维持中华民国的主权国家地位，二是在国际组织中可以帮台湾代言，三是借走访之便，让台湾元首得以过境美国。很多时候，访问友邦只是走个形式，过境美国才是主秀。这次蔡总统在纽约和洛杉矶都安排了活动，还要和众议院议长麦卡锡会面，充分展现出美国老大哥挺台湾的力度。但国际现实却很打脸，紧邻伯利兹和危地马拉的洪都拉斯放话要和北京建交，令蔡总统的中美洲之行蒙上阴影，原本台湾在中美洲就只剩下3个邦交国了，若再去其一，这邦交之墙恐怕离土崩瓦解也仅有一步之遥了。蔡总统这趟危墙之旅，就算有礼炮红毯相迎，也还是走得步步惊心。

蔡总统面对危墙，美国又何尝不是？洪都拉斯总统卡斯特罗两年前就有意和中国建交，是台湾极力挽留加上美国强力施压下才暂缓，现在美国也派出特使赴洪国，试图阻止洪国转向中国。但事实上，在中国大陆绵密的外交拉拢和一带一路的巨大商机下，美国的后院早已纷纷琵琶别抱，中国的影响力迅速渗透，美国老大哥的威势不再，如今想回头再摆出老大的派头施压，却发现小老弟们傍上了新大哥，不再如往昔听话了。萨尔瓦多与中国建交时，美国大表不满，扬言要检讨与萨国的合作项目，但未能阻挡萨国倒向中国，也未能阻吓其他国家的跟进。巴拿马与中国建交后，双方开始自贸协定谈判，巴国并成为该地区首个签署“一带一路”合作倡议的国家，中国还投资建设了超过20个桥梁、铁路和电力等基础设施。

中国影响力渗透美国后院

日前美国南方司令部司令理查森在众议院听证会上指出，中国在一带一路基础建设的糖衣包装下，已经将影响力扩及中南美洲，可能对美国安全构成威胁，包括对秘鲁价值30亿美元的货柜港口提供资金、在阿根廷立太空监测站、在3个南美国家购买锂矿业务。此外，英国研究单位统计，拉丁美洲与中国双边贸易在2001至2020年快速成长，从146亿美元增加至3150亿美元，美国智库更预期，中国到2035年投资拉丁美洲规模将逾7000亿美元。间接使得原本有意设置台湾办事处的圭亚那临时反悔，也扩展了中国的军事存在，北京直接承担该地区派遗军士官至中国受训的费用，未来军需采购和军事合作都可能更趋向中国。

拉高视野，中国大陆成功斡旋沙特阿拉伯和宿敌伊朗建交，如此重大的历史性成果，从头到尾美国被蒙在鼓里，显然中国已在中东地区成为一个具有强大影响力、且比美国更具公信力的新强权。继中国对俄乌战争发表12点和平方案后，中国国家主席习近平走访俄罗斯会见普京，势必会积极推动俄乌停火止战。现在对期待俄乌重现和平的国际社会来说，恐怕中国比美国更有可能促成停火。中国的国际影响力和其经济、军事力量一样，正加速追上美国，令曾是全球独霸的美国，如今也面临着松动的危墙。蔡总统这趟中美洲之行，在风光过境美国的背后，有着台湾与美国同样感受到的危机重重。