来源：中时电子报

主笔室快评

国民党党主席朱立伦22日宣布，2024总统提名人选将采取“征召”方式，换言之，国民党将不会举办初选。

尽管在民进党已确定由副总统赖清德代表参选2024总统后，国民党此时才决定提名方式，时序上已经显得有些落后，不过，这个做法至少可以避免发生如上次大选有五位总统参选人的乱象。当时几位参选人的支持者彼此攻击，再加上郭台铭不愿接受初选未能过关的结果，又是骂人又是退党，搞得整个国民党乌烟瘴气，严重撕裂泛蓝阵营，让民进党好整以暇，最后蔡英文大赢。

这阵子以来，不少泛蓝支持者心中非常焦虑，一方面担心民调不高的朱立伦可能挟党主席之便，给自己投入2024的空间；另一方面，又担心当年怒退党证、现在大言不惭说：“在等国民党一套办法”的郭台铭，再攻大位。

所幸朱立伦已暗示他会努力成为“伯公2.0”，也就是仿效当年的党主席吴伯雄，以无私态度担任“造王者”，自己不选，因而成就了2008年马英九顺利当选总统。

但是，郭台铭似乎还未退出。甚至国民党已决定采征召方式了，他的支持者仍然高喊郭台铭还是有机会，因为既然不办初选，那么民调最高的侯友宜也不见得有胜算。这话实在矛盾。其一，谁说征召就不会参考民调？其二，显然支持者也知道郭的民调不是最高。

选举本就是民意的展现，国民党有什么理由不让民调最高的人取得代表权？更何况郭台铭直到现在都还没有申请重回国民党，难道是要蓝营铺红地毯恭迎他班师回朝吗？如此投机、托大，实在令人难以接受，郭台铭还是趁早死心吧！