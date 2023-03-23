2008年银行危机的幸存者余悸犹存：多米诺骨牌效应竟可如此一泻千里

来源：彭博社

作者：Justina Lee、Katie Greifeld、Vildana Hajric、Isabelle Lee

Steve Chiavarone无意吓唬任何人，但他对上次银行业危机印象最深的是：大多数人都坚信不会爆发危机。

现任Federated Hermes高级投资组合经理的Chiavarone回忆道，2008年初在他位于纽约的办公室里，华尔街一些最优秀和最聪明的人(一位接着一位又一位的策略师们)宣称，即使经济衰退来袭，也会又浅又短。

当然，事与愿违。几个月后，他说，你每天还是进到办公室，但一些压根未想到会发生的事情就发生了。

2008年风暴之后，金融界的先知们预测了各种危机。实际上，它们在市场上极为罕见。然而，随着美国三家银行倒闭，第四家摇摇欲坠，在政府牵线下，第五家(位于欧洲、规模大得多)的机构遭到收购后，眼下情况与2008年事件互相比较变得有点难以忽视。

倒不是说此次危机的规模足以与前次相提并论。虽然经济衰退的可能性大大增加，但当局如今更有能力应对金融体系的压力，且大型银行比当时更强大。

小心翼翼的理由

但对于目前这批投资专业人士来说，他们似乎对最近发生的事件基本上不为所动——也许是因为多年来“狼来了”的虚惊而麻木了——但是像Chiavarone这样的业内老手对当年危机的第一手描述，绝对是前事不忘、后事之师的借鉴。他最重要的一个信息是：事态可能会以几周前不可思议的方式演变。他说，“这是我一直小心翼翼的原因之一”。

鉴于事态演变的速度，以及当下有些潜在的问题是当时没有的——例如高通货膨胀，以及不透明的私人信贷圈之荣景——分辨投资者到底是有胆有识抑或只是得意自满，已成为更紧迫的事情。

高盛的对冲基金业务负责人Tony Pasquariello周四在一份交易报告中写道，股市在很大程度上将最近的事件视为对特定股票群体的外科手术式打击。

为了遏制信心危机，在政府牵线下，瑞银周日同意以32亿美元收购瑞信集团。作为交易的一部分，瑞士央行同意向瑞银提供1000亿瑞士法郎（1080亿美元）的流动性额度，政府为瑞银接管之资产的潜在损失提供90亿瑞士法郎的担保。

市场方面的景象则是：纳斯达克100指数才出现自11月以来表现最好的一周，信用利差约为2008年水平的三分之一，美元也在下跌。根据摩根士丹利的一份交易报告，尽管美国国债的波动性达到2008年以来的最高水平，重击量化基金和其他大型资管公司，但不足以阻止对冲基金上周以2021年1月以来的最快速度抢进个别股票。

这一切都与金融压力终将得到遏制的信念相一致。令人不安的是，这与2008年风暴之前普遍存在的前景有几分相似，该场风暴最终导致美国股市下跌一半以上。纽约的Vital Knowledge创始人Adam Crisafulli说 ，银行承压的标志性特征之一是：信仰瓦解时多米诺骨牌倒下的速度。