台洪生变慎防骨牌效应

来源：台湾《联合报》

作者：张光球

台湾与洪都拉斯岌岌可危的邦交进入关键尾声。

洪国政府证实外长雷纳在中国大陆官员陪同下，从巴拿马飞往北京与中国大陆外长秦刚洽谈建交事宜，卡斯特罗总统也有可能前往中国大陆访问。对此，台政府立即召回驻洪国大使，表达强烈抗议，也代表台洪终止邦交在倒数中。台洪关系生变固是件憾事，但有三面向值得注意。

首先、洪国的三方盘算。台洪邦谊逾80年，然从赛拉亚前总统，也是卡斯特罗先生，就有意与北京建交，后遭军方罢黜，有一说是他已和北京接触，在美国默许下，军方发动罢黜，将他流放。然继任者罗博仍与中国大陆扩大经贸关系，期望能达成建交目的，洪国政界转向北京非近期之事。

一直以来，洪国强调扩大与他国关系，并不意味要与另一国为敌，亦即，洪国想要走两岸双重承认政策，这也是为何卡斯特罗一反常态，先在推特上表示要与中国大陆研议建交，却回避与台湾断交。若可行，洪国可维持着与两岸关系；若不可行，洪国也尽到事先告知台美义务，看后者能否加码援助。

然而，洪国不厚道地方在于，他们筹划与北京建交事宜逾一年，等于是在赖清德副总统参加卡斯特罗就职典礼时。再者，洪国2月初已与大陆洽谈帕图卡水力发电厂后续计划，更加有恃无恐地可与台美叫价，令台湾是可忍，孰不可忍。

其次，美国后院失防。在得知洪国有意转向北京后，拜登总统特别派总统特别顾问陶德前往洪国，除与卡斯特罗见面外，也安排与企业界人士商谈。结果陶德无功而返，只能自嘲说尊重洪国决定，并要卡斯特罗注意中俄在乌克兰战争中角色，代表美中在拉美势力进一步消长。此外，洪国多次表达对美国大使多古干预内政不满，使美洪关系雪上加霜。

美参议院外委会主席曼南德兹表示，洪国的决定不是美中竞争，而是不利于洪国未来，但洪国前外长直言，中国大陆可借由洪国牵制美国，亦即，将美国后院范围缩小，进逼美国本土，炮制美国以台湾压制中国大陆之法，用中美洲反制美国。

第三、慎防洪国模式发酵。台洪断交代表美国已无法有效帮台守住邦交国，台湾应慎防洪国模式骨牌效应。洪国总统府秘书长帕斯托虽感谢台湾多年对洪国援助，但随着全球局势变化，与中国大陆建交时候到了，因为后者是洪国第三大贸易伙伴。经济发展是台湾邦交国最重视的，当台美无法满足时，转向中国大陆是选项，巴拉圭已出现此征兆，台湾应提高警觉。

值蔡总统出访中美洲友邦之际，台洪关系生变可说是颗震撼弹，台湾更应审时适度，谋定后动。