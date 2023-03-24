美欧银行危机未除 美息纵见顶市场难安心

来源：香港《星岛日报》社论

美国联储局议息后宣布加息0.25厘并放鸽风，释出息口快将见顶信号。联储局态度大逆转，相信与早前矽谷银行倒闭引发的银行危机有关；为了稳住市场信心，不得不向市场低头。即使联储局对经济前景再次回到年初看法，但市场人心仍虚怯，对银行爆煲戒心未除，不敢贸然入市，使股市难以重演1月的升势。

联储局向市场低头币策鹰变鸽

联储局加息幅度符预期，会后声明把“可能适合持续加息”的措辞删去，改称“一些额外的政策紧缩可能是适合”，而联储局官员对未来利率水平预测是5月再加多一次息便会停手，暗示加息周期已近尾声。联储局主席鲍威尔本月初曾放鹰，指通胀仍高企，暗示将再次激进加息，而终极息口将会比之前预期高，但前天议息后却突然变鸽，究其原因是银行危机隐患仍在。

两周前，硅谷银行、Signature银行先后倒闭，皆因联储局之前一年累计加息4.5厘，债价大跌，导致硅谷银行持有的低息债券亏损严重，而手上流动性不足，被逼要贱卖债券套现，使本来属于无风险的美债变成风险资产。虽然联储局出手接管两家倒闭银行，又向银行体系推出新贷款安排，让银行取得资金应付存户提取存款，暂时缓解存户不安情绪。但随着危机蔓延至欧洲瑞信银行，瑞信最后被瑞银收购，市场对银行是否稳健存有戒心，担心银行仍埋有一些潜藏计时炸弹等待引爆。

据悉，美国有186家地区银行可能存在类似硅谷银行的风险，增加了银行系统脆弱性。若存户对银行信心不足，纷纷提走存款，足以让这186家银行出现挤提，继而波及大型银行，触发系统性金融风险，届时后果堪虞。因此，联储局这次议息一直陷于加息抑或暂停加息的两难局面，若不加息，甚或减息，会给市场一个信号，就是银行危机严重到打断联储局加息步伐，只会加剧市场恐慌情绪。若再启动激进加息，只会使银行手持的债券帐面亏损进一步扩大，触发更大挤提危机。鲍威尔坦承议息前曾考虑过暂停加息，但最后决定维持温和加息0.25厘，相信是借此向市场释出已基本控住银行倒闭风险，才敢继续加息遏通胀的信号。

随着联储局暗示息口快见顶，对经济前景又回到年初看法，美元将会继续走弱，理论上是利好股市，但问题是银行危机始终未解除，市场情绪仍忐忑不安。即使存户不再蜂拥到中小银行提走存款，但银行为了保持足够流动性，相信今后将会收紧汽车、楼宇按揭和其他消费贷款审批，最终会影响经济增长，从而增加经济衰退风险。

基于这次市场对银行危机的恐慌情绪，更有分析认为银行爆煲相等于加息半厘的紧缩效应，因此造就联储局减缓加息步伐，即使鲍威尔信誓旦旦今年不会减息，但不排除市场让恐慌情绪持续发酵，倒逼联储局提早减息，到时市场对经济衰退的忧虑又会升温。

美息见顶，美汇回落，资金可能再流向亚洲新兴市场，叠加中国稳经济措施陆续出台，相信有助经济快速复苏，进一步吸引资金流入港股和A股，利好港股。然而，面对美欧银行爆煲阴霾不除，市场情绪脆弱得犹如惊弓之鸟，恐怕后市会随着美欧市况而大幅波动。

投资者如惊弓鸟后市波动大

香港银行并未跟随联储局加息，而美息又快将见顶，理论上是利好香港楼市，可是香港一手潜在供应太多，发展商最近大多是低市价开盘，务求货如轮转，抢吸购买力，使二手楼价持续受压。

信心比黄金贵，联储局为了金融稳定，突然释出美息见顶信号，能否稳住市场信心，仍有待观察，而投资者出于趋利避害，在资产配置上应以防守为上。