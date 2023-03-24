解决蛋荒，莫要提油救火

来源：台湾风传媒“风评”

上周六台湾鸡蛋产销两方开会讨论再涨蛋价事宜，最后决定再冻涨一周。这个冻涨决定无疑是农委会的“指示”，但这种作法想要解决蛋荒，无疑是提油救火，只可能让蛋荒加剧、纾缓的可能则低到近零。

产销会议决定再冻涨，说法是要再观察情势，如果本周进口鸡蛋能满足、缓解境内鸡蛋的需求，就可以减轻涨价的压力，因为这次农委会有意让进口鸡蛋到零售市场贩售，先前则是给食品加工业使用。农委会说“不介入产销双方会议，农委会也没有派人参加，尊重产销双方讨论的结果”，但从产销双方的说法来看，这番话当然是百分之百的谎言，农委会当然是有政策指导与施压。

农委会的“政策指导”令人摇头，显然未能从过去的事件中学到教训，最后还是政治凌驾经济与专业，继续搞冻涨那套，不仅无助纾解蛋荒，其实也无益稳定蛋价，最后只是搞到两头空而已。

台湾会出现蛋荒，虽然可列举出诸多原因，从特殊事件的禽流感、国际蛋荒、到短期的天候温差导致少下蛋，再到因俄乌战争等原因导致的全球性的粮食价格上涨，都可列为原因之一，但撇开个别因素不谈，总归一句就是：供给不足，因所让蛋价上涨、甚至出现蛋荒。

正常情况下，蛋价总会上涨到一个平衡点（所谓的均衡价格），不过，台湾有一个“民胞物与、人饥己饥”的农委会，怕鸡蛋涨价太多，庶民们买不起鸡蛋，所以硬是压着产销体系不让其涨价。

这样作的结果就是：蛋农、蛋商缺乏太大的投资增产诱因，蛋荒更难纾缓。依照业者的说法，禽流感让蛋鸡减少、食料成本又呈两位数上涨，如果没有好的价格诱因，蛋农未必就会想投资增产，如果食料成本上涨、蛋价又被农委会压着涨不上去，蛋农觉得“不敷成本”，那就更是百分之百不会增产。相反的是：如果蛋价“一飞冲天”，蛋农必然连夜投资增产，务求尽快让增产的鸡蛋上市，发一次小财─从菜价的“菜金菜土”循环中，就很明显看出价格的诱因。

这是经济学的abc，农委会的专业不会不知，但最后还是乱搞冻涨，就是政治凌驾专业。现在民众针对鸡蛋怨声载道，来自两件事：一个是蛋荒，要排队买蛋、甚至抢不到蛋；另一个来自蛋价的上涨，至于对那件事痛恨得多则有待调查了解。农委会大概希望从海外进口鸡蛋，既能缓和蛋荒、同时纾解蛋价上涨压力，同时解除两方面的民怨。

可惜的是：这般作法注定无效，而且只会加剧问题的严重性。农委会动辄对外宣布何时又要进口500万颗蛋、而且又要再进口6000万颗蛋等，听起来很威，实质上是杯水车薪、毫无助益。全台鸡蛋一天的需求量就大约2300万颗，那500万颗进口鸡蛋，真的就如打水漂；进口6000万颗听起来很多，不过这是4、5月预计进口的量，一来是否成事未知，二来相较需求总量还是一个占比三、四趴而已。

更糟糕的是，农委会想控制住蛋价以免引起民怨，但问题是政府其实只能管管批发价、产地价，让民众真正有感的零售价格，政府其实管不到也管不来，所以零售价格既混乱又还是大涨，从79元（新台币，下同，3新元）到上百元不等，甚至传出有所谓的“一市三价”：一个市场中有三种蛋价，杂货店卖85元、临时摊110元，跑山鸡140元。

坦白说，从社会心理学面来看，农委会让民众要排队抢蛋、甚至买不到蛋，引发的怨恨恐在蛋价上涨之上，在全球通膨再起、几乎所有餐饮都涨过一回、两次时，民众对蛋价上涨会有一定的容忍度与接受度，但对买不到蛋则是更难接受、怨恨更深。而且农委会压着蛋价不能涨、乱管一气的结果，既未能民众买到“便宜的蛋”，又让蛋荒恶化，如此愚蠢的政策实在少作为宜。

农委会其实非常清楚解决鸡蛋问题，最后一定要靠台湾境内生产增产解决，进口鸡蛋一来如澳洲等进口地产成本较高、二来坐飞机来到所费不赀，三来新鲜度较差，业者指进口蛋一颗就比台湾蛋贵6、7元，这种价格不会有愿意买。当然，向来“以补贴为己任”的农委会，一如既往、非常慷慨的补贴所有差价。换句话说，又拿纳税人的钱去乱花乱补贴了。

上周农委会再次让蛋价冻涨后，本周六产销双方要再次开会讨论，农委会该行行好，拿开脏手，别再乱搞冻涨那套，更别乱花纳税人的钱去乱补贴。其实，如果不能解决量的问题，价格的问题也无解，农委会管价格却想解决量的问题，无异缘木求鱼。农委会至今仍未觉悟吗？