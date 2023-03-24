重返执政 国民党没有犯错空间

来源：台湾《中国时报》社论

2024总统大选，国民党有机会重回执政，但没有空间再犯错误。在胜选难求的陷阱中，国民党有待提升、整合、动员、应变的事情太多了，在组织羸弱、战力不强、士气不高、成员不纯、意见不一的困境中，要想打败资源雄厚、组织强大、斗志昂扬、选技高强、团结一心的民进党，无疑是难度极高的挑战。

唤醒民众 赢回中间选民

国民党主席朱立伦宣布总统候选人采征召方式，这是一个切合实际需求的决定，唯有如此，才能免于纷扰、避免内斗，便利及时确定及整合各方一致对外作战，谋求胜选。在朱主席宣布征召方式之前，国民党耽误了时效，犯了一些错误，遭到一些挫败，以致党的形象急速下坠，连带也影响党的可能候选人的民意支持度。

现在断然决定征召，前一阵子蹉跎的时程可以弥补过来，党内针对提名方式与人选问题的纷扰可以减少，现在应该更有节奏地向前推进，且步步为营，不能再犯选策会那样的大错了。党中央必须在提名过程中促进团结，广泛凝聚共识，并且提出强而有力的论述，让对民进党政府失望的民众另做抉择，让对台湾前景有疑惧的选民知所付托，让国民党得以刷新老迈的形象、拓展中间选民的票源，尤其要赢得年轻选民的心。

国民党这回选战诉求重心应是战争与和平的抉择。民进党仍会主打抗陆亲美牌，批斗疑美论，将追求两岸和平者打为投降派，把反对台湾独立者贬为中国大陆“在地协力者”、“舔中”派。国民党近年来失去两岸关系话语权，民进党恶言攻势凌厉，以致于主张“和中”者成为其口中的卖台者，促进两岸交流与对话者被贬为“中共同路人”。

现在舆论气候变了，越来越多民众怀疑民进党的抗陆亲美路线不但不足以保台，反将台湾推向兵凶战危的险境中，不断挑衅对岸却毫无有力的护台方法。美国则是把台湾推向承受战争风险的第一线，要台湾大肆购买不对称作战的武器、要准备打城镇战、要布雷、要延长役期、要将16岁以上青少年造册动员，其目的无非是要把台湾做为引战诱饵，变成消耗中国大陆实力的接战区，成为刺猬与豪猪，拖住大陆军方并将其磨损，即使台湾变成焦土也在所不惜。对于民进党与美国合谋，陷台湾于不利，国民党应该设法取回两岸关系的话语权，唤醒民众洞悉民进党政府与美国给台湾带来更大安全危机的不义，在保护台湾和平与诱发台海战争之间做出明智的抉择。

发挥战力 组织影子内阁

“内政牌”国民党也可打得虎虎生风，毕竟民进党执政七年来不但施政绩效不彰，而且政策偏执、贪腐横行、贫富扩大、物价高涨、物资短缺、电力不足、民主殒落、自由受限、债务倍增、民生困苦、青年悲戚；凡此种种都是执政偏差与无能造成的，可以鸣鼓而攻之，并且提出有效而可行的新政策规划。其中最可聚焦强攻的弱点，是民进党已成为政商勾结、黑白合流的政党，从中央到地方的各项工程、标案、疫苗、试剂、光电、风电几乎无所不贪，到处藏污纳垢，臭秽不堪，民众早已深恶痛绝，国民党务必拿出实证以揭其疮疤。当然，国民党先要摆脱黑金形象，不容提名作为与形象恶劣者参选，以与民进党形成鲜明对比，而使诉求更有说服力。

下架民进党已有强大民意支持，也是台湾转危为安所必需，但民进党掌控台湾资源，选举招数高人一等，又有美国在背后撑腰，所以不易达标。国民党除了攻其弱并扬己长之外，必须初步组织未来的执政团队，让一些专业够硬且德高望重之士现身，让他们参与政策规划，展露影子内阁的坚强阵容，凸显民进党如陈吉仲、陈耀祥等无能无格的执政团队，让民众对于国民党重回执政产生高度信心与期待。这就必须让最可能被征召的候选人侯友宜共同主导党务，不仅参与提名决定，更应在整体党务、人事规划、政策规划上参与最高决策，才能有利于将党务与选务完整融合，共同赢得胜选。