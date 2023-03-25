两岸经贸 九二共识一线牵

来源：台湾《经济日报》社论

两岸关系近期朝缓解紧张的方向发展，台湾前总统马英九宣布将访大陆，商业总会、工业总会、三三会、工商协进会近期先后访陆，与大陆官方及各地台商交流。无论基于两岸和平关系确保的必要，或是两岸经贸关系的持续开展，改善两岸关系、恢复对话管道与协商机制确属当务之急。

近三年来受疫情影响，两岸交流与经贸受制约，但更深层的制约因素为近七年来两岸官方关系断线，沟通管道堵塞，陆方对台善意随而减损。问题的关键在于民进党政府拒不承认九二共识，导致对岸认为两岸交流的政治基础不复存在，于是对台硬的政策变得更硬，软的部分则不那么软了，两岸经贸与台资企业经营因而蒙受不利影响。现在疫情漂离，两岸各方也有意加强管控分歧，避免紧张再升高，因此是重建关系、提升经贸温度的良好时机。

商总揭示的访陆目标在于“重启会谈，恢复交流”，定调为“为台湾产业打开商机”。工总也是从“两岸经贸、产业合作”角度与思维，就台商关切议题与对岸进行交流。三三会将协助大陆台商解决投资经营遭遇的困难。工商协进会希望从民间企业出发，两岸多交流，让经济更好。工商业团体有志一同，都意在促进两岸经贸良性发展，增益台湾经济利益。这些宏愿的达成，有赖双方主事者沟通协商，但一切都建筑在九二共识的共同认知上，丢掉这把钥匙，必然打不通两岸经贸任督二脉。

马英九正是九二共识最好的体现者，八年任内拿着这把钥匙打开两岸许多交流、协商与惠台大门，奈何民进党政府丢弃这把钥匙，国民党后继者也不再大大方方持用，所以两岸关系持续恶化。大陆官方对于九二共识非常强调，将其摆在两岸一切交流事务的首要，国台办主任宋涛21日会见商总访问团时就明白表示，商总长期以来坚持“九二共识”，参与大陆经济社会发展的建设，陆方给予高度评价和认可。

两岸对于九二共识的诠释内涵与者眼重点略有不同，但这个词汇是确立两岸关系不是两国关系的底线，舍此不通。站在台湾立场，这也无碍于我们牢牢站在“中华民国宪法”的立场上，且可藉此与对岸堂堂正正的交流，只要不硬要当面碰撞就好。马英九在总统任内几次说出，“九二共识一中各表，一中就是“中华民国”，没有第二种解释”，北京私下虽表达不满，但从未公开否定，也就未因而关上一中各表的巧门。马英九对“一中各表”执持不放，现在没有官职，可以预见这次访陆极可能再用这种观点诠释九二共识。如此一来，将可为九二共识注入新的生机，使其更将活络焕发。

两岸之间在主权问题上存著无法消弥的深层矛盾，所以须有模糊空间，让彼此不失立场又可相互尊重与接受，“九二共识”正有此妙用。九二共识源自“中华民国宪法”立场，将台湾这个实存的政治实体与“一中”连结起来，“各表”则是在“九二共识”中力争中华民国的存在与立场。过去两岸的制度化协商平台，被用作通关密语，两方相互不说破，不挑战对方。

蔡英文执政后，大陆方面对其有“台独”疑虑，所以对九二共识的发言加上限缩意涵，常在“九二共识”之上加上“一个中国原则”的前置词，使其意涵往陆方立场倾斜，从而使得台湾方面的诠释空间缩小了，也使其被接受度变小了。从此进入恶性的循环中，反成大陆官方检视各方一中政治立场的试剂。

马英九目前虽是一介平民，但他做为“中华民国”前总统的身分不会改变，其所代表的主权意义不只是曾经有过的历史，而且是现在进行式的存在实体，未来的存续空间仍然安在。他这次访陆正可体现九二共识为两岸良性关系一线牵的价值，并且恢复其正宗的本意，让两岸关系再度柳暗花明。