侯友宜民调下滑 谁的责任

来源：台湾《联合报》

作者：陈冠安

近日台湾民意基金会与中广皆针对2024总统候选人进行民意调查，两家机构都显示赖清德已然超越过去支持率领先的侯友宜，成为2024大选领先者。而中广委托盖洛普的民调更指出，在蓝绿白对战时，侯的支持率已落后柯文哲0.17%，位居第3。

从九合一选后的遥遥领先，到如今的五五波，或是排序第3，这样的民调变化，不禁让许多人问，到底发生什么事了？是侯友宜尚未表态的缘故，还是国民党自乱阵脚？

事实上，每间民调机构都有自身的调查特性，比如以政党支持度来说，台湾民意基金会民调的泛绿选民和中间选民分别为37.1%和35.7%，但中广却为20.1%和58.5%。明显的，台湾民意基金会的数据由于泛绿基本盘较大，会更有利于绿营参选人；而中广的数据则更有利于较获中间选民青睐的参选人。所以前者赖清德拥有更大优势，后者柯文哲则跃居第2。

如果以台湾民意基金会2月和3月的民调做对比，侯友宜的支持率确实大幅下滑，从32.4%到24.8%、赖清德从27.7%显著提升到36.2%、柯文哲则无甚变化，从19.5%略降到19%。

然而很有意思的是，侯友宜下降7.6%、赖清德提升8.5%、柯文哲维持平盘，这与政党基本盘，泛蓝减少9.2%、泛绿增加8%、中间与民众党比重持平，不只趋势吻合，连数据都相当贴近。

尤其是与各界想像较为不同的，从2月到3月，即使蓝营内部出现异音，但侯在国民党支持者的支持度并未下降，还从73.8%微升到74%，中间选民也维持平盘，仍略高于赖清德，仅在民进党支持者部分，支持率从14.8%下降到6.3%。也就是说，从政党倾向来看，之所以侯降赖升，主因并非是候选人因素，而来自于政党基本盘的变化，即蓝盘萎缩，而绿盘增加。

然而值得警惕的是，无论是台湾民意基金会还是中广的民调，都显示国民党的支持率呈现下滑，民进党则是持续上升的趋势。政党基本盘萎缩，并不能完全归因于个别候选人因素，而是集体责任。等待弥赛亚式的候选人登场，政党基本盘就能瞬间大振，并不现实。

但很残酷的是，在三脚督的选战里，政党支持盘恰巧是胜负的关键因素，只要泛蓝基本盘萎靡，国民党就不可能重返执政。不解决这个问题，谁来参选都是输。而要想翻转基本盘，蓝营就必须得主打“国政牌”，针对经济民生议题建构政策愿景。

值得注意的是，虽然台湾民意基金会显示泛绿基本盘与赖清德支持率大增，但蔡英文的施政满意度却没有太大变化，不满意度仍高于满意度，显示蔡赖脱钩的现象。也就是民众并未将蔡的施政缺失算在赖的头上，导致赖能拥有高支持率。这或许与蔡赖不和的印象深入人心有关，让赖清德获得免于背负蔡执政包袱的护身牌。然而当国民党主攻经济民生议题时，赖就无法置身事外，必须选择是否护航蔡政府。蔡英文，就是赖清德的阿基里斯之腱。