马祭祖蔡出访 政治票房有影响？

来源：台湾联合报

作者：张竞

台湾总统府3月24日对外公布总统蔡英文出访邦交国行程，但是媒体焦点都集中在过境美国时，将会安排与美国政要有何互动，同时更有媒体与公众人物刻意将前总统马英九前往大陆祭祖行程，与蔡英文出访活动相互对比，硬是塑造出双方互别苗头氛围，存心藉此挑弄社会情绪，炒作出政治话题。

其实从日前马英九率先对外公布其返乡祭祖行程后，整个媒体焦点都汇聚在如何解读其所安排各项活动，顿时就让蔡英文规划多时出访行程为之失色；特别是国际媒体在马英九行程公开后，透过报道评论给予正面评价，更是让绿营执政高层感到不是滋味，此种吃味情绪很快发酵，总统府幕僚群无不殚精竭虑，挖空心思绞尽脑汁力求输人不输阵，希望在媒体放送声势上扳回一城。

同时绿营亦是毫不手软地展开各种宣传攻势，透过丑化揶揄语彙进行人身攻击，运用人格杀伤与诋毁手法，希望在台湾社会先将马英九此行定性定位，亦处心积虑希望让台湾乡亲在马英九赴陆前，就先产生负面观感，此种猛打政治预防针，说实在话就是担心马英九此行会再度掀起两岸互动高潮，对明年年初中央公职人员选举产生政治票房推移效应。

尽管马英九已经离职数年，同时执政绩效在台湾社会向来就是褒贬并存，如今首度返乡祭祖，被国际媒体赋予历史性意涵，掩盖过蔡英文出访风采，简直就是让绿营操盘幕僚白费心机一场，此时心头怨恨溢于言表极度露骨。特别是当3月20日马英九办公室高层幕僚在说明记者会上，面对各方追问预计行程中会见大陆官员层级时，却是语带玄机预留伏笔地表示会见层级将依对方安排，并且多次重申“客随主便”，更让绿营政治打手不知如何拿捏应对策略。

到目前为止，多位绿营政治人物，不论是否在朝中任职，几乎都在胡乱臆测很可能还有“马习二会”，其中包括主管大陆事务核心首长陆委会主委邱太三，在3月24日时，居然声称几年前就知道马英九想要办“马习二会”，其荒诞胡扯程度真是让人叹为观止，结果马上遭致马英九机要幕僚反讽其专业水准，并严正驳斥此等政治臆测。

说实在话，蓝营面对蔡英文出访行程，倒还是相对沉得住气，特别是出访期间很有可能会遇上洪都拉斯确认断交讯息，当头被浇下一头冷水搞到狼狈难堪，蓝营此时自然不会乱对伤口撒盐，最后弄到自讨没趣。所以蓝色阵营对蔡英文出访，基本上是保持冷静，发言亦相当审慎克制，绝对避免无谓提出负面评论，其中还是充满政治算计，但总还是没有杀到红眼，算是能够维持应有人情义理。

不过话说回来，就目前政治态势来说，不论马英九返乡祭祖行程如何顺利，在大陆见到任何政治高层，其实对于明年选情来说，很难精准预估到底能够产生何种政治效应，对选举票房来说，究竟是会加分亦或是减分，讲实在话，到现在没有任何研究台湾选战人士曾经出面有所评估与推论，这就证明两者间因果理则与互动牵扯，恐怕很难能够找出具有可信度途径加以证明。

同样对于蔡英文出访来说，不论其能够获得何种成果，抑或是足以吹嘘对美关系又有可能产生何种突破，此种外交成果能否顺利转为政治遗产，对于明年绿营选战各个不同候选人产生加持效应，恐怕更是难以加以连结。假若期待蔡英文此次出访，产生外交声势以便推移政治板块或是争取选举票房，恐怕真是要花很大力气，才能让人接受此种推论。

所以不论是马英九返乡祭祖，在整个行程中会见大陆政治高层，抑或是蔡英文藉由出访友邦，在过境美国时使出浑身解数，获得外交象征性突破，尽管都会产生政治效应，但绝对很难对于明年初中央公职人员选举，在政治票房上获得任何具体斩获。蓝绿阵营要是能够想通此点，就不会再针对其行程猛做文章，毕竟最后还是要在选举中决胜负，对于不能影响选票流向之政治活动，就没有必要再穷追猛打，刻意拿出红卫兵拚命身段，非要弄到斗臭斗垮为止！

（作者为台湾中华战略学会资深研究员）

