压力环境下如何投资获利？记住“会躺才能赢”

来源：彭博社

作者：Lu Wang、Isabelle Lee

最近金融市场的走势又开始变得像过山车，人们总是很迫切的想对突发事件做出反应，但如果真那么做多半就要犯错。

现在还处于早期阶段，当金融压力加剧时事态可能有多重变化。但是，鉴于银行业危机，信贷引发的经济衰退、央行政策转向和经济滞警告，迄今为止最好的交易策略，尤其对美股市场而言应该是“躺平”。

标普500指数刚刚结束连续第二周上涨，美国国债对空头造成了沉重打击，但如果耐心挺过这段四十年来最大的波动期，应该可以获得丰厚回报。

Insight Investments的投资专家主管April LaRusse表示，实施证明摒弃杂音才是标准的投资建议，慌里慌张是赚不到钱的。当你面临很多不确定因素的时候，最明智的做法是坐下来收集信息并进行分析，不要急于做出大的改变。”

要做到这一点需要保持非凡的冷静。在过去几周，市场的主题已经从“不着陆”变成银行业危机、经济衰退，科技股反弹等等。

摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic在一份报告中引用列宁的话称，“过去几周把以前几十年都没遇到的事都经历了一遍”。

眼下，多头正在享受美股的弹性，期望美联储将很快暂停激进的抗通胀行动，而财政部长耶伦等监管者可以遏制任何金融方面的影响。标普500指数过去五天累计上涨1.4%，几乎抹去了两周前地区性银行暴跌前一天以来的全部跌幅。纳斯达克100指数四周来连续第三周攀升，比危机前水平高出约5%。

空头很快就注意到类似情况在2008年曾经出现过，当时雷曼事件引发市场极端动荡，但基准股指在此后一周以平盘报收。目前美股更接近去年的低点而非高点。

诚然，包括美联储决策者在内，没有人对银行业动荡的影响有坚定的看法。虽然包括美联储主席鲍威尔在内的几乎所有人都预计这场危机会导致金融条件收紧，但他们对造成损失的确切范围缺乏共识。不少人试图量化贷款市场动荡对货币政策的影响，估计值从相当于加息50基点到150基点不等。

衡量对标准经济指标的影响时也是如此。花旗集团策略师以该公司的信用卡消费数据为由，预测银行业危机已经在抑制消费者需求。而根据摩根大通和美国银行经济学家做出的报告，这两家银行的信用卡用户仍保持活跃。

“美联储提高了温度，现在水已沸腾，我们会看到一些青蛙开始死亡，”说 ，Penn Mutual Asset Management的投资组合经理George Cipolloni表示。“只要美联储将这一温度保持在一定水平，这个周期中就存在更多银行倒闭的可能性。这也是耶伦和其他一些人对存款担保做出回应的原因之一。”

虽然意见分歧在投资界司空见惯，但分歧程度很少会这么大。 彭博汇编的数据显示，市场对标普500指数年底目标位的最高和最低预测相差47%，为20年来历年同期最大。

固定收益市场同样也没能达成共识。尽管鲍威尔周三坚持认为降息不是他的“基线预测”，但债券交易员仍然押注美联储今年将改弦易辙。 与美联储会期挂钩的互换利率显示，年底前降息幅度总计将达到约1个百分点 。

对经济和美联储不断变化的观点引发美债市场史无前例的动荡。截至周四，2年期美国国债收益率连续第11个交易日波动超过10个基点，这是自1981年以来从未发生过的。这14天里，7天上涨，4天下跌，空头和多头日子都不好过。

Research Affiliates股票策略首席投资官Que Nguyen表示，投资者最好为迎接未来的坎坷做好准备。

“大多数情况下，当你遇到债务或流动性问题时，它不会在两周内自己消失，”她说。 “当事情结束时，市场会回归稳定。我们现在仍然处在如此巨大的波动中，这说明事情还没完。”