美无力护盘，台湾如何与北京外交肉搏？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

蔡英文总统即将出访中美洲并过境访美；但蔡英文“路过”不进的中美洲友邦洪都拉斯，其外长却先一步前往北京处理与中国大陆建交事宜。外交部长吴钊燮表示，两者时间点接近，并非巧合，而是经过精心的安排。换言之，北京精准出手，刻意挖我墙脚，重挫蔡英文意欲宣扬的元首外交与台美关系成就。

台湾已经召回驻洪国大使，表达强烈抗议；此举也等于是为台洪断交作了最坏的打算。不过，这次洪都拉斯总统卡斯特罗先在推特预告外交转向的罕见作法，以及陆续传出洪国在两岸之间兜售议价的讯息，都让两岸的外交战争笼罩着金援竞赛的阴影；这当然有利于北京的操作。媒体报道，北京原本计划在下半年行动，但因为蔡英文过境访美，北京决定提前行动。这或许就是吴钊燮所称北京“精心的安排”。

蔡英文准备过境访美，再掀台美关系高潮，却遭洪都拉斯突袭重击，蔡英文不免扫兴，但更应该警惕的是，洪都拉斯外交转向中国大陆，竟是连美国也无力阻止；而这个外交破口，恐怕比台洪外交生变本身，影响更为深远。

台洪邦交不稳，美国立即出手。拜登政府派总统特使陶德往访洪都拉斯，为台湾外交护盘，但结论却是，尊重洪国寻求与中国大陆建交的决定。陶德明言，先前有很多国家已做了这种决定，美国尊重洪国的想法与决定；他只提醒洪都拉斯，俄罗斯侵略乌克兰，而中国与俄罗斯关系密切。陶德还认为与卡斯特罗的会谈结果丰硕；他们讨论美国与洪国在经济、教育与移民等问题上合作，美国也感谢洪国在联合国谴责俄罗斯入侵乌克兰的决议中投下赞成票。

美国告诉洪都拉斯，中国的外交承诺常未兑现；但台湾不愿也无力提供能够满足洪国的承诺。陶德更提醒洪国，北京支持入侵乌克兰的俄国；但这与台洪邦交有何直接的关系？这只显示，对美国而言，打击俄中联盟，高于坚若磐石的台美关系，以及危在旦夕的台洪邦交。

这也凸显了蔡政府将台湾外交“外包”美国的脆弱性。2020年特朗普政府就签署协助台湾巩固邦交的《台北法案》，台湾外交被纳入美国保护范围。蔡政府称庆叩谢，实际上是把外交外包给美国，并且有恃无恐地冲向“倚美抗中”的火线。当时的白宫国安顾问，就是现正访台鼓励全民学习AK47吓阻中国的欧布莱恩；如今对台洪邦交生变，他也只能说，邦交重要，但不付钱给其他国家领导人的反贪腐价值更重要。而陶德介入台洪外交危机的过程证明，台湾的外交利益不等于美国的外交利益，台湾应感谢美国协助巩固邦交，但更应警惕，台湾的外交利益不可能被美国摆在最优先位置。

更何况，美国连看好自己的后院，也逐渐力有未逮。中国大陆持续保持着拉美第二大贸易伙伴地位，借着一带一路推进拉美投资与基建合作，削弱美国影响力，压缩台湾外交空间，有效拒止美国对两岸外交战的介入。美国总统特使无功而返，洪国会不会是台湾新一波断交骨牌的开始，令人担忧。

根源还是在两岸。蔡政府想翻转两岸政策位阶高于外交政策的思维，也企图平行处理两岸政策与外交政策，结果都失败了。两岸外交战火再起，密克罗尼西亚将卸任的总统才与吴钊燮洽谈建交，洪都拉斯就传外交转向北京；蔡英文才宣布出访中美洲并过境访美，就被北京与洪都拉斯突袭。蔡英文已经丢了八个友邦，再丢一国，台湾邦交国只剩13个，台湾到底有多少本钱可以和北京外交肉搏？