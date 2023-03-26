中俄联合声明对美中关系的影响

来源：联合新闻网

作者：周阳山

3月21日下午，习近平与普京发表联合声明，对于乌克兰问题，双方同意，联合国宪章的宗旨与原则必须遵守，国际法必须得到尊重。俄方积极评价，中方愿意为通过政治外交途径解决乌克兰问题发挥积极的作用。双方反对任何未经联合国安理会授权的单边制裁，也反对任何国家或国家集团为谋求军事、政治及其他优势而损害他国的合理安全利益。俄方也同意将尽快重启对乌和谈。

中俄双方强调，彼此之间关系不是冷战时期的军事政治同盟，具有不结盟、不对抗、不针对第三国性质。中俄视彼此为优先合作伙伴，相互尊重，平等相待，密切交往，深入沟通；并推动世界多极化，经济全球化、国际关系民主化，促进全球治理朝更加公正合理方向发展。

对于上述声明，美国的立场毋宁是反对的。首先，美国绝不乐见中国介入乌克兰和平谈判。美国立场是，必须借俄乌战争彻底拖垮俄罗斯，除非俄方战败，否则乌克兰不会停火与和谈。一旦中方介入调停成功，乌克兰将仰赖中方在战争结束后的重建与复原角色，因而降低美国与欧盟的决定性影响力。从冷战思维出发，中方之得即美方之失，这是零和关系而非双赢的局面。美国必然反对到底。

其次，中俄双方强调世界多极化，经济全球化，以及国际关系民主化，都违反美国长期以来独占性的霸权利益，绝不可取。因此，美方必须领导盟友，包括北约、欧盟、五眼联盟及日韩等国，对抗中俄、金砖国家及上海合作组织，及“全球南方”各国，形成两极对抗态势。这才是“新冷战”的格局。

美方坚持以“美国优先”为主导的国际秩序与价值体系，而非多极化、全球化与民主化的另类价值选择。质言之，美国的独霸领导，才是国际社会必须依循的规则，这才是“以规则为基础的国际秩序”。基于此，中俄联合声明是对美国利益和价值信仰的挑衅，美国不会容忍与接纳。

但是，对于美中关系与两岸情势而言，中俄双方关系的巩固与强化，却有其特殊的作用。这是因为美国国力式微，近期的财政危机与金融困境不断恶化，已无可能同时与中俄双方为敌，打东西方、俄乌与台海两场战争，遑论中俄还有可能联手合作共抗美国。

基于此，如果美国不继续拱火，主动停止对乌克兰战争的武力支持，台海危机应该不会发生。因之，尽早利用俄乌战争所提供的战略空档，积极把握时机改善两岸关系，并使其制度化与常态化，这才符合台湾人的最大福祉与共同利益。这是美国主导的“以规则为基础的国际秩序”之下，难得的喘息空间与战略机遇。如果主政者不能适时运用智慧，善加运用，和平的良机将稍纵即逝。

作者为政治学者