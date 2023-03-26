台湾再失邦交国 美后院箍煲失败

来源：明报

明报社评

台湾在中美洲的邦交国洪都拉斯外长雷纳赴北京商讨建交事宜，截至昨日仍未对外发布消息。不过，从中方已表态愿与洪建交、台湾已召回驻洪大使看，台湾很大可能再失去一个邦交国。中洪双方或选择在台湾总统蔡英文本周三启程出访洪的近邻危地马拉、伯利兹之际，才宣布建交消息。如台湾外长吴钊燮所言，时间点并非巧合，而是精心安排。对台湾来说，邦交国再少一个，实质影响或者不大，但象征意义却不小，量变最终会引致质变。而且，中美洲是美国的“后院”，这是近年台湾将邦交国维稳“外包”给美国后的又一次挫败，对中美大国博弈亦影响深远。

台邦交国一旦清零

总统无法过境美国

自蔡英文2016年上台以来，台湾已经失去8个邦交国，若再失去洪都拉斯这个建交80多年的友邦，邦交国仅剩13个，其中亚洲已经“清零”，反映坚持一中原则，是国际大势所趋。有舆论称，只要与美国“实质外交”不变，邦交国数目多寡对台湾影响不大。但是，对于“台独”势力来说，一个“主权独立国家”，邦交国数量仅与格鲁吉亚分离势力的“阿布哈兹共和国”相当，令其“国际地位”颜面无存。即使从对美外交看，台湾总统访美，多以“出访”中南美洲邦交国名义“过境”，一旦当地邦交国“清零”，连“过境”美国的借口都没有了。

近年来，随中美博弈升级，美国亦开始直接介入两岸的外交战。2018年8月，当中美洲国家萨尔瓦多抛弃台北，转与北京建交，美国务院官员就公开表示“深感失望”，称将审视与萨国关系。美驻当地大使亦表示，此举将影响美国与萨政府的关系。2019年9月，太平洋群岛的台湾邦交国所罗门群岛、基里巴斯接连转与北京建交后，美国国会参议院外交委员会通过“台北法案”（TAIPEI Act），旨在向各国传递强烈信息：如果支持中国大陆采取有损台湾的行动，将会面临后果。当时就有评论指出，台湾已将维系邦交国工作，“外包”给了美国。

事实上，美国确曾尽力为台洪邦交“箍煲”。前年9月，洪都拉斯现任总统卡斯特罗（Xiomara Castro）在竞选时就曾预告，当选后将“立即开放与中国大陆的外交和商务关系”，她在同年11月的大选中当选，成为该国历来首名女总统。去年1月的就职礼，美国副总统哈里斯出席，还宣布启动两国战略对话；台湾则派副总统赖清德前往致贺，并承诺4年内给予5000万美元援助；今年1月，美国副国务卿还率高级代表团访洪，承诺提供几笔援助。外界分析，这些或许是洪国政府推迟外交转向的部分原因。

美国承包台邦交国维稳

形势比人强不能亦不愿

不过，美方这次“箍煲”最终仍告失败，既是不能，亦是不愿。所谓“不能”，与拉丁美洲近年“粉红色浪潮”复归有关，当地左翼政党纷纷上台，这些政党民族意识强烈，主张“拉美一体化”，与美国保持距离。卡斯特罗所属自由重建党（Libre），就与巴西、阿根廷、委内瑞拉、尼加拉瓜执政党同属左翼。她上台后，首先恢复与委内瑞拉马杜罗政府关系，不再承认委反对派“总统”。去年6月在洛杉矶召开的第九届美洲峰会，因美方拒邀古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜领导人出席，她与墨西哥总统等一道，杯葛峰会。所以，对这类左翼政府，美国游说施压会起反作用。

说“不愿”是指美方为台湾“箍煲”只是出于私利，绝不会牺牲自身利益。华府断不会为维系台湾邦交国数目，破坏自己与自家后院国家的关系。美国有评论就指出，拉美主要国家都与中国有邦交，他们多数在过去20年获得经济利益，基于这样的国际现实，期待与台湾有邦交的穷国不与世界第二大经济体有经贸往来，对它们不太公平。台湾在中南美洲另两个邦交国巴拉圭和危地马拉，4月、6月亦将分别大选，届时台湾邦交国数可能再减，因此，台湾在拉丁美洲打的是一场“注定会输的外交战”。所以，美国这次对洪都拉斯的“施压”并不认真。在卡斯特罗14日声称已指示外长处理与中国建交事宜后，被指是拜登好友的美国美洲事务特别顾问多德（Christopher J. Dodd）日前到访洪都拉斯时，只是表示尊重卡斯特罗的决定，“有很多国家先前已作此决定，世界每天都在变化”。

洪都拉斯去年人均国内生产总值（GDP per capita）仅为2831美元，全国四分之三人口生活贫困。这次外交转向，经济当然是最大诱因。近年洪国近邻哥斯达黎加、巴拿马、萨尔瓦多和尼加拉瓜纷因与中国建交，获得经济实惠，无疑具示范效应。发展经济离不开基建，中国的基建能力独步全球，中资已在洪国兴建了一座水电站，该国还有意兴建第二、第三座，所需资金达20亿美元。洪国还计划在其大西洋和太平洋的港口之间，修建长400公里的“跨洋铁路”，而这种基建能力，是台湾、甚至美国都无法提供的。