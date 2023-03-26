来源：中时电子报

作者：胡勇

在俄乌战事胶着，国际刑事法院对普京发出逮捕令的敏感时刻，中国国家主席习近平仍然将他再次连任国家主席后的首访选在了莫斯科。与此同时，日本首相岸田文雄突然造访基辅，成为最后一位现身乌克兰的七国集团领导人。在乌克兰问题上，中西方似乎渐行渐远。美国国务卿公开谴责习近平访俄是为普京的战争暴行提供外交掩护。在中俄元首发表联合声明后，美国又表态如果北京要发挥建设性作用，就应该敦促俄军撤出乌克兰领土。然而，乌克兰议题固然是习近平此访的一大看点，却不是中俄关系的全部内容，更不是优先事项。

习近平在与普京会谈时明确指出，“中俄互为彼此最大邻国，同俄罗斯巩固和发展长期睦邻友好关系，符合历史逻辑，是中方的战略抉择，不会因一时一事而改变”。换言之，俄乌战争及由此导致的西方对中国的施压不会改变中国的对俄战略方针。在近万字的《关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》中，双方两次提到中俄关系“不受外部影响”，并且强调“俄罗斯需要繁荣稳定的中国，中国需要强大成功的俄罗斯”。上述表态给那些企图胁迫北京站队，进而离间中俄关系的人浇了一盆冷水。

不仅如此，这份声明还对自认为站在道德制高点的美国进行了激烈反击。声明一口气出现了30个“反对”，从“反对一切形式的霸权主义、单边主义、强权政治”，到“反对国际人文合作政治化”，矛头所向不言而喻。声明还7次直接点名美国，包括批评美国抱守冷战思维，推行“印太战略”，对本地区和平稳定造成消极影响；敦促美国作为唯一未完成化学武器销毁的缔约国加快库存化武销毁；敦促美国停止为维持自身单方面军事优势而破坏国际和地区安全和全球战略稳定等。

除了关于战略协作的联合声明，两国元首还发表了《关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》。双方将在贸易、金融、工业、农业等8个重点方向开展双边经济合作，进一步拓展教育、科技、文化、旅游、体育、卫生及其他领域交流，深挖两国地方合作和边境地区合作潜力等。因此，在有的大陆学者看来，习近平此访的总基调还是以双边议题为主，全球和地区问题为辅。

在外界最关注的乌克兰问题上，习近平的表态中规中矩，重申了劝和促谈的基本立场。双方的联合声明虽然回避了“尊重各国主权和领土完整”，但也承认“联合国宪章宗旨和原则必须得到遵守，国际法必须得到尊重”。这一态度当然不能让美国等西方国家感到满意，但也没有太多可以指摘的地方。

根据现实主义国际关系理论大师汉斯·摩根索的学说，不能把一般的道德原则以抽象的、普遍的形式应用于国家行动。也就是说，同情乌克兰的大陆网友大可高呼“誓与邪恶不共戴天”，但北京就不能这么莽撞，必须审慎考量表态与行动的实际后果。退一万步讲，即使中国如美国所愿与俄罗斯割席，就能换来中美关系春暖花开吗？大概率华盛顿不但不会感谢习近平大力支持，还会责怪北京不负责任，“弃暗投明”来得太晚。习近平当然不会这么幼稚。