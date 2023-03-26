双英出访 看谁能降低台海危机

来源：中时电子报

作者：周韵采

3月的华府比往年料峭，从千里之外看台湾问题，如春寒般凛冽贯彻心肺，却可客观地评估美陆台三方立场。华府智库汗牛充栋，这几年皆不约而同扩增中国研究的团队，预拟美国战略位置。

我走访华府智库，心得如下：中国领域专家认为，可预见的未来，中美关系不可能缓和，紧张态势持续升高。美国认定大陆为威权体制，在covid-19疫情间封城三年，剥夺人民自由及压制异议声音。大陆过去30年发展为世界供应链，与美产业为互补关系，故美国可忽略意识形态的差异。如今中美在高科技领域形成竞争关系，直接冲撞美核心利益，对中国体制与文化的批判也就浮上台面。

其次，美中角力是全面性的，从社交软件如抖音、高科技领域之AI、半导体产业，至贸易逆差、净零排碳，乃至区域安全，台湾问题只是其中的一项。换言之，美国会务实权衡台湾议题的重要性及急迫性，不会仅基于人道立场或台湾民主。台湾的战略意义与亚太安全才是影响美国决策的首要因素。

第三，因中美对抗是动态的，美国（政治人物）会在个别事件上，以不爆发军事冲突为前提，测试大陆的底线，以期在角力中获取最大利益，例如众议院前议长佩洛西访台事件，让中美形成新的理解：美高阶政治人物与台湾互动就会导致大陆的环台军演。美国充分认知到，台海若爆发战争，是美陆台三输局面，然这并不意味，美国认为台海是绝对安全的。就美国视角言，台湾人民的抵御准备与参战决心皆不足，故期待台湾强化其抵御的韧性。

第四，美国认为蔡英文较民进党前任总统陈水扁，更能维系台海目前的稳定。不得不说，此时的台美关系应是双方自1979年断交以来的最佳状态，固有中美抗争的大环境因素，蔡英文团队，以萧美琴驻美代表为首，积极与美沟通，投注大量资源与智库对话，让相关人士都能了解台湾官方与执政党的立场，具有相当成效。相对地，随着华府人事更迭，台湾其他政党却没有资源可维系建制化的互动，导致新的中国通圈子对这些政党的立场是陌生的。

众所周知，两岸政策及台美关系一直是台湾总统选举中的必考题，任何政党若没有美国“祝福”，是很难赢得大选的。从美国利益言，在中美对抗的主旋律下，台湾有坚定跟随美国政策的盟友是非常重要的，而民进党的抗中亲美立场无疑是美国剧本下的C位。

侯友宜市长说：“台湾不能做强国棋子”，然人在江湖，身不由己，在野党亦必须强化与美沟通。除了强调台湾不愿意卷入战争，故须与大陆展开对话，降低非控管军事冲突的风险，在野党更必须让美国信任，其当选不会改变现状。

根据21世纪基金会于今（2023）年2月发布的民调，近9成受访者在统独立场上倾向“维持现状”，包括维持现状，以后走向统一；维持现状，以后走向独立；维持现状，看情形再决定独立或统一；以及永久维持现状等选项。“维持现状”已是台湾人民的最大公约数，任何政党提出脱离现状的主张都不会获得选民支持。

“维持现状”可视为台湾定位的光谱，各政党皆主张维持现状，但在光谱的不同端点调整主张，如民进党对大陆采激进的零和立场，国民党则对中美采等距交往，而选民可评断哪一党真能“维持现状”？及避免发生非控管的军事冲突？

时值双英分别出访美陆，选民恰可评估，哪一位的立场可降低台海危机因子？哪一位反是机会主义作为？

作者为元智大学资讯管理学系教授