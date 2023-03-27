乌克兰或将部署 普京双重警告 令人闻之色变贫铀弹是什么？

来源：香港01

作者：许懿安

英国防部副国务大臣戈尔迪（Annabelle Goldie）3月21日称该国向乌克兰提供的“挑战者2”主战坦克配套弹药中将包含贫铀（Depleted uranium，又称衰变铀）穿甲弹，触发俄罗斯总统普京严厉警告。

普京称英国不仅向基辅提供坦克，还提供贫铀弹。如英国这样做的话，“我们将被迫对西方使用含有核材料的武器作为回应。”

此外普京25日宣布在白罗斯部署战术核武，这是自90年代中期以来，俄首次在境外部署核武。外界估计这也是回应英国的举措。

如此挑动克宫情绪的贫铀弹其实是什么？

戈尔迪称运往乌克兰的挑战者2主战坦克的弹药，部份包括含有贫铀的穿甲弹（armor-piercing munition，简称armor-piercing或AP）。

贫铀又称贫化铀，是制作核武所需浓缩铀的过程中出现的副产品，比天然铀的放射性减少六成。铀是一种密度极高的金属，它的密度是铅的1.7倍。它坚硬到在击中目标时也不会变形。

它的功能与普通穿甲弹类似，但因用上贫铀合金的高硬度、高比重和高熔点并以动能来穿透目标，对坦克等装甲构成极大威胁。

由谁发明？谁用过它？

美国在1970年代为与新型苏联坦克战斗而开发它，很多国家都持有。以美国为首的北约多次使用它。来到今天，它们是美国艾布拉姆斯坦克的弹药组成部分，它们也可被德国豹2坦克和英国挑战者2坦克使用。

美军在1991年沙漠风暴行动、轰炸南斯拉夫，以及在2003年入侵伊拉克期间广泛使用过贫铀弹。美国防部曾承认2015年在叙利亚打击恐怖组织ISIS时2次出动贫铀弹。

贫铀有多可怕？

根据联合国环境规划署的说法，贫铀是“一种具有化学和放射性污染的重金属”。穿甲弹击中目标后除了爆出金属碎片，还有铀尘。人体吸入或摄取它之后，对其伤害的潜伏期较长。贫铀也会长期污染环境、人的食物链。

联合国环境署在2022年发布的《乌克兰冲突环境影响》报告中指出炸弹中的贫铀和有毒化学物质可能会导致皮肤受刺激、肾衰竭，并增加癌症风险。

曾受贫铀弹袭击的伊拉克和塞尔维亚均导致癌症发病率急增，以及儿童先天缺陷率明显上升的情况。

法国国际广播电台（RFI，法广）26日称，很多研究的结论称，没证据表明贫铀是有害，但这些结论仍有争议。

联合国裁军事务厅（United Nations Office for Disarmament Affairs，UNODA）称根据国际原子能机构（IAEA）参与的研究，zd3在贫铀弹撞击后释放的小颗粒形式对环境造成局部污染的情况下，对人和环境的辐射风险并不显著”。

惟上述机构得出的结论是，“当发现贫铀弹的碎片或这种类型的完整弹药时，直接接触这些物体的人可能会受到辐射的影响”。