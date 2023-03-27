立委提名大乱斗 国民党不怕未跑先输？

来源：台湾《联合报》社论

台湾2024大选，蓝绿均已进入提名作业阶段。民进党在总统选举提名部分已定于一尊，立委提名步调也渐趋整合；相对的，国民党的总统选举提名仍然暗潮汹涌，立委提名则是内斗方殷。尤其国民党第一波立委提名，台北市第七选区，现任的费鸿泰和挑战的台北市议员徐巧芯，杀得刀刀见骨，党中央却似乎按兵不动。难以想像，当提名进入更复杂的深水区，还会遭遇怎样的波澜。

蓝绿提名策略，都采“先易后难”：无竞争者直接提名，有竞争者则协调，协调不成则初选。然以台北市第七选区为例，费鸿泰和徐巧芯不但内战激烈，而且还爆出“暗桩”争议。二人为求初选方式对己有利，纷纷安排自己人参选。这种形同“奥步”的手法，竟在国民党的立委初选中出现，令人叹为观止。

虽然在国民党台北市党部介入下，“暗桩”都被拔除。然党内互打态势并未缓解，党内初选禁止同志互相攻讦的内规荡然无存，甚至演变成全台焦点。如国民党中央持续袖手旁观，其他选区选将有样学样，国民党立委选战也将因内斗陷于不利。

面对党内互打，并非没有化解手段。首先以新北市第一选区为例，原本亦有市议员挑战现任立委，但在市长侯友宜出面协调后，已顺利劝退挑战者，可见不是办不到，只是做不做，以及有没有对的人来做。其次是国民党没有现任立委的选区众多，虽是劣势，但也意味有更大调整空间，国民党能否说服“强将”挑战其他有胜选机会选区，亦至关重要。

尤为关键的是，政党不分区立委本就可当作区域立委“疏洪道”，蓝绿“世代交替”之论甚嚣尘上，但熟谙议事攻防与议题的资深立委是政党的资产而非负债；将具有战力的资深立委排入不分区名单，不但是化解世代交替、党内互打良方，更可收增强整体战力、提升不分区立委名单正面形象之效，可说一举四得。

相较于国民党坐视党内互打，民进党则早早制定“诚信条款”，以道德约束县市议员挑战现任立委；在有党内竞争的选区，也动员各种资源协调、劝退，无论是党主席赖清德亲自出马，或者以派系力量运作，又或者党籍县市长出手协调，在拆弹同时，还将有战力者协调至其他选区，挑战国民党现任立委。

诚然，所谓“诚信条款”只是赖清德意欲作为总统选战主轴，以及“优待现任者”的选举工具，而派系协调也充满利益交换意味，但对于民进党而言，不但大幅度减少提名竞争，也让民进党在立委布局有更大操作空间。

国民党在“选战策略会报”引发争议停止运作后，已将立委提名机制回归中央选举提名委员会，包括新北市长侯友宜、台中市长卢秀燕等，都可能加入委员会运作。这不但使提名委员会更具代表性，也可大幅增加协调立委功能。国民党不可再将提名委员会视作背书工具，而应授权执政县市首长实质参与，方能真正在提名和后续辅选中发挥应有的效果。2020立委选举殷鉴不远，不分区立委更不可成为党主席或党中央私人政治工具，而应纳入资深立委转换跑道考量，如此方能化解“输在起跑点”的劣势。

国民党立委提名，原应相对单纯的选区，却已经刀光剑影，倘未能及时解决，接下来要如何面对更艰困、更多人竞争、更複杂的区域立委提名问题？国民党的总统提名已然纷扰不休，民进党却好整以暇、以逸待劳，倘立委提名再状况百出，国民党要赢得2024，就更难上加难了。