洪都拉斯断交 蔡政府误判情势

来源：台湾中时新闻网

作者：徐勉生

洪都拉斯外交部25日宣布与台湾断交，台湾总统府表达强烈遗憾及谴责。台湾总统府发言人林聿禅表示，洪国断交是中国大陆一连串文攻武吓的一环。台湾外交部长吴钊燮26日在记者会中宣布台洪断交并强调，台湾政府多年来在洪国推动各项合作计划，但洪国政府罔顾台湾多年协助与情谊，和中国大陆建交，台湾政府表达痛心与遗憾。

洪国与台断交，显示民进党政府误判情势，一方面还以为只要提供援助就能维系邦交，另一方面深信美国可以助台护盘。洪国为何决定与台断交？美国出面为何没有发挥作用？后续会不会产生断交的骨牌效应？值得蔡政府检讨和深思。

表面看来，洪国与台断交是财务问题。因为洪国向台要求20亿美元的援助未得到正面回应，于是总统卡斯特罗指示外交部与中国大陆讨论建交事宜。

但其实争取金援无果只是藉口。民进党政府对于无邦交的立陶宛一口气就提供12亿美元的资助，美国对乌克兰也提供巨额援助，如果洪国真的只是因为财务困窘，台美联手拨款20亿美元应非难事。但洪国此次表态将与中国大陆建交后，美国拜登总统派出特使陶德前往洪国劝阻，结果无功而返。显示卡斯特罗的考量已经超越金钱的层次。

洪都拉斯拒绝台美的劝阻及相应援助方案，实际上应该是有更深一层的考量。洪国多年来问题丛生，政府焦头烂额，急需外援协助，但台湾及美国提供的各项援助并不能根本解决洪国的难题。卡斯特罗深知洪国一切问题的根源是贫穷，因此在竞选总统时就高呼“洪都拉斯不再贫穷、不再悲惨”，决心要使国家脱离贫穷。执政后最重视的是国家长期发展，而不是短期的援助计划。眼看中国大陆人口众多，却能在30年内成功脱贫，自然想要吸取大陆成功的经验。

卡斯特罗在2021年11月总统大选前曾扬言，倘若胜选将与中国大陆建交。当时美国立即派遣国务院及国际开发总署高层官员亲赴洪国劝阻。结果卡斯特罗就任后并未马上兑现竞选诺言，因此使民进党政府深信美国能够助台护邦交，继续采行“倚美抗中”的作法，却未体察国际情势已经发生变化。

美国一向视拉美地区为其后院，强力主导该地区的政治发展。但近年拉美国家自主意识逐渐高涨，尤其是左派势力兴起，与美国渐行渐远。再加上拉美国家与美国之间，基于种族、文化、历史等因素，在心理上本来就有一道无形的鸿沟，当他们认为与中国大陆建交最符合国家利益时，自然弃美亲中。巴拿马、多明尼加、萨尔瓦多及尼加拉瓜都是明显的例子。

洪都拉斯与台断交必然会引起骨牌效应。除了中国大陆崛起外，台湾不断向下沉沦也是重要因素。台湾早年创造的经济奇迹如今已经烟消云散，对邦交国的吸引力自然一落千丈。

蔡英文上台后“倚美抗中”，推翻马英九执政时期的“外交休兵”政策，主政至今近7年已丧失9个邦交国，凸显台方在两岸外交战中已毫无筹码，仅剩的13个邦交国恐也岌岌可危。在两岸竞争力悬殊的背景下，加上国际情势丕变，蔡政府必须深自检讨现行的外交策略，设法寻求活路，而不是把所有责任都推给中共就没事了。

（作者为台湾前驻海地大使）