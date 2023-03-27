马英九访陆三个不寻常

来源：台湾中时新闻网

作者：何溢诚

马英九星期一（3月27日）就要率团出行，终于要去访问中国大陆了！之所以用终于这个词来形容，是因为这里面有个小故事。2015年两岸领导人在新加坡举行历史性会晤，原本外界以为，马英九会趁热打铁访问大陆，但令人料想不到的是，一晃近8年时间，由于各种因素，马英九始终未能访问大陆，直到这次宣佈将前往大陆祭祖，并走遍“蓝色教育”景点。

从行程安排来看，马英九此行目的或许不单纯是祭祖，因为有着3个不同寻常之处。第一、这是马英九首次访问大陆，台湾很多有头有脸的政治人物都曾经访问过大陆，连战、陈水扁、蔡英文等人都有过访问大陆的经历，但唯独马英九没有，所以此次马英九访问大陆祭祖，背后的意味不同寻常。

第二、马英九此次行程安排并不简单。马英九此次造访的城市有南京、武汉、长沙、重庆、上海等多个城市，如果只是祭祖，那么去南京中山陵弔唁孙中山先生，然后再回湖南祭拜祖先宗祠即可，压根不用跑那么多城市；此外，马英九这次出行不仅有助理、维安人员与多位家人，甚至还特意安排了一些青年学生随行，与大陆学子进行交流对话。从行程安排来看，此次访问不仅仅只是祭祖，也有恢复两岸青年学生交流，消弭两岸年轻一代彼此隔阂，成为两岸关系和平发展政坛新生力量的意义存在。

第三、马英九访问大陆与蔡英文访美对立参照。蔡英文将于3月底至4月初访问南美洲，发挥元首过境外交，并将同美国众议长麦卡锡在加州会晤。

从时间安排来看，两个人的出访时间接近，但从明面上来讲，两人各自出访，却互不相干，可背后似乎又暗含国民党与民进党在对外暨大陆政策上的政治博弈，难怪绿委吴思瑶会炮轰马英九“拙劣的互别苗头”。综上所述，这3个不同寻常之处，可以看出马英九此行并不只是单纯祭祖。

再说下大陆的反应。对于马英九宣布访问大陆祭祖，国台办发言人回应了两句话，第一、大陆欢迎马英九先生回乡祭祖以及台湾学生前来交流，第二、大陆愿意为马英九先生来访提供必要协助，祝他此行一切顺利。

很显然，从大陆的回应来看，对于马英九此次访问应是非常欢迎的，毕竟，马英九具有政治身分上的象征意义，他曾经是蓝营的共主与救世主，也是自1949年国民政府迁台以来，第一个踏上大陆土地的中华民国卸任总统，这对台海当前现状来讲，也是一件好事，不仅能有效消弭两岸之间的隔阂，缓和剑拔弩张的紧绷局势，或许也能为两岸关系打开新局面。

绿营循例仍是一片夹枪夹棍的酸言冷语，党同伐异，一笑置之即可，“虽千万人吾往矣”，更何况，众所皆知，台湾想要发展离不开大陆的一切，像民进党玩台独那一套，只会带领台湾人民走向战场、掉入火坑，民不聊生。面临战争与和平，台湾人民一定会做出理性经济选择。

（作者为台湾青年联合会理事长）