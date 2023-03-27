金融风暴未必来袭 但要警觉

来源：台湾经济日报社论

继美国硅谷银行和瑞士信贷相继出事之后，现在又陆续传出美国和欧洲几家地区银行发生问题，包括第一共和银行与签名银行等，接连发生银行营运与流动性不足，许多人担心现在是否会如同2009年全球金融海啸一般，有新的一波金融风暴出现。政府与金融部门该如何因应这一波金融动荡。

首先，这一波发生问题的银行规模并非很大，其产生的直接冲击其实是有限的。尤其是这些银行与2009年美国一些投资银行的情况不同，当年投资银行的财务杠杆玩的很大，比方说，当年雷曼兄弟的财务杠杆曾经超过60倍，出现财务危机时，所牵连到的其他金融业或是投资者的金额和人数，比现在发生的情况要严重许多。其次，2009年全球金融海啸是因为联准会快速升息，使得次贷者无力还债，导致美国不动产市场全面崩溃，再经过衍生性金融商品的推波助澜，最终造成全球性的金融海啸。但是，这一次出现问题的银行，很大一部分还是因为银行本身营运与管理上所造成的结果。

不过，这次这么多银行出问题，都还是与联准会和欧洲央行大幅且快速的升息有关。依2009年的经验来看，当年联准会快速升息，造成不动产市场崩溃，导致不动产相关有价证券价格大跌，从而扩大了金融海啸的规模。这一次升息导致银行手中持有的债券价格大跌，而造成债券持有者利润的严重损失，从而让个别银行产生亏损。在存款户担心银行倒闭的情况下，纷纷提领现金，出现挤兑；由于银行的自有资金有限，在流动性不足情况下，宣布倒闭。目前看起来台湾的银行因为向国外采购的相关金融商品数目有限，因此冲击较小。

但是这次银行出现的问题仍然值得警惕，也将是未来金融产业健全发展很重要的指标：首先，这次金融事件，是因为联准会升息太快所导致，这与2009年的情况很像。因此政府在变动政策时，应该要谨慎，尤其是金融政策原本就应该要稳健保守。所以，即使面对如此严重的通膨，政府在调整利率时，速度与幅度都应该要再谨慎一点。

其次，这次一些银行本身的问题很多，例如购买太多债券，资产占比太大，当利息突然上升，造成债券价格大跌，而导致银行财务调度上出现问题。所以，更严格的金融监理绝对是有必要的。同时，这次发生问题的额外一级资本债券（AT1），虽然名为债券，但是其中有一条款规定有需要时，银行时随时可以注销该债券，造成其还款顺序甚至比股权还低，这与传统上的认知有很大的差异。今后金融机构在销售这种债券时，相关规定一定要注明的更清楚，让投资人去决定是否要去购买。

第三，近年来因为网路银行的发达，存户很容易在网路上就把存款转至其他银行，而造成原来银行出现流动性不足的问题。因此，有人建议应该在银行设立熔断机制，当存款户领款达到一定比例，银行可以暂时拒绝存款户的领款。我们觉得这种建议并不适当，因为银行存在的目的，就是在提供存款户的流动性，银行不应该拒绝存款户领款。比较好的做法应该是央行提供更具有流动性的机制，让出现异常提领的银行可以在极短的时间内，就取得央行资金的挹注，让银行暂时度过被挤兑的风险。

总而言之，虽然到目前为止，发生问题的银行都是以个别原因为主，造成全面性金融风暴的机会较小，但是这也显示出金融监理的重要性。另外一方面，央行在调整货币政策时，首重稳健性，避免急升急降。虽然这次国际上的银行出事对台湾冲击较小，但是“他山之石，可以攻错”，台湾的央行和金管部门还是应该要谨慎因应。