来源：中时新闻网

作者：江静玲

牛津和剑桥大学的学生和校友近日组成了一个推动英国重返欧盟的团体，聆听这些年轻人热衷表达他们的意图和愿景时，我的脑海里闪过的是脱欧公投当天在投票所外采访，听到支持脱欧的英国公民说：“我要每天早上送牛奶的人（Milkman）回来。”的景象。如今回想，真正留在我记忆中的应是突闻如此支持脱欧理由的诧异和荒谬。

今年夏天英国选择脱欧即将届满七年，英国越来越像是个“回到过去”的国家。 2016年脱欧公投当年那些尚未成年、没有投票权的少年们，如今多已大学毕业，对于自己的未来在别人的选择下被“投掉”，面对英国困顿大环境的年轻人感到不平和愤慨。

英语柯林斯大字典有一个新词汇“Bregret”。这个字源自于英文单字后悔（Regret）。 “B”指的是英国脱欧（Brexit）。 Bregret就是英国后悔脱欧。看了这个新单字，让人忍不住叹问：早知如此，何必当初？而这个“当初”到底是只为一党之私，枉顾国家利益的保守党政府的不负责任，投机政客如约翰逊一干人等趁势挑起民粹主义，抑或英国选民如此愚蠢短视，未来史书自有定论。放在眼前的是，英国是否、能否重返欧盟？

今年初的一项最新民意调查显示，超过60%的英国人认为英国脱欧是个错误。支持举行新公投让英国重新加入欧盟的比例高达65%，仅不到25%的受访者反对举行新公投。值得注意的是，去年同期支持新公投的比例为55%，反对比例32%。如果这个趋势持续上升，整个英国迟早需要面对这个问题。

随着第一次脱欧公投时没有投票权一代的参与，英国亲欧盟（Pro-EU）运动今发出了英国脱欧以来前所未见的隆隆声。这些新亲欧盟运动支持者除期待欧盟能做什么外，同时考量英国对欧盟能有什么贡献，这是2016年英国脱欧全民公投时未出现的情况。

尽管约翰逊和支持脱欧者依然坚称，英国脱欧后从布鲁塞尔方面“拿回了自由”。但放诸当下的事实是，英国内政陷入混乱，经济倒退，脱离欧盟和欧洲单一市场对英国中小企业的打击，远超过评估和想像。英国如今已成为西欧最贫穷的国家，贫富差距日渐扩大。

现任首相苏纳克积极与欧盟恢复交流，宣布英国将在明年主办法国总统马克龙的“欧洲政治共同体”第四次会议。 “欧洲政治共同体”的目标在维护欧洲安全，参与资格不限欧盟成员国。然而，苏纳克在内政上却刻意回避脱欧对英国造成的政经冲击。在野工党鉴于支持脱欧者多为遭民粹主义鼓吹的工党传统票仓的蓝领阶级，迄今对重返欧盟也保持噤声。

由政治层面观察，无论英国明年大选后谁出胜，新公投都不会是英国政府的优先选项。但依目前的趋势看来，重返欧盟的声浪在英国只会增加不会递减，经济因素和新一代参与外，俄乌战争提高英国全国的危机意识是另一因素。这些，都可能让英国在未来10年重新举行全民公投，并申请重返欧盟。

然而，即使英国最终重新提出加入欧盟申请，从现今欧盟持续推动的方向看来，在法兰克福、巴黎之外，米兰也加入竞争的前提下，伦敦是否可以维持欧洲金融中心的位置，将是个大问号；英国脱欧后，让德国和法国得以巩固欧盟监管权，英国如何把监管平衡权拿回来，也是问题。英国若无法走出脱欧困境，务实重返欧盟可以预期，但英国恐难以回到脱欧前在欧盟和国际舞台的地位。