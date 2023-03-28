来源：台湾《联合报》“黑白集”

洪都拉斯与台湾断交，蔡政府上任以来已断交九国，其中七国是在外长吴钊燮手上。早在上周，吴钊燮就说“政务官负起政治责任，天经地义”；断交当天，又说“任何政治责任不会回避”。这话听起来很耳熟，不久前，农委会主委陈吉仲才因缺蛋危机说了几乎一模一样的话。

吴钊燮与陈吉仲，一位是“断交部长”，一位是“缺蛋主委”。两人屡屡宣示要负责，但迄今仍然安坐其位，不动如山；“责任”于他们如浮云，不会掉在身上。同样的情况，也发生在经济部长王美花身上。两次大跳电，王美花都自请处分，最后下台的却是台电董事长。在蔡政府，“责任”已变成装饰词。

面对断交与缺蛋，蔡政府的话术也很类似。缺蛋时，说国际都缺蛋，说是禽流感害的，就是不检讨决策。断交时，怪中国大陆打压，怪友邦要钱，就是不怪自己的政策导致断交。

在一片蛋荒中，绿营民代和侧翼持续撒谎说“不缺蛋”，甚至说“吃太多蛋不健康”“可用鸭蛋代替”。断交亦然，邦交国所剩无几，绿营便称“实质交往最重要”，“断交反而省钱”。看来，民进党真的把邦交国当鸡蛋，要闹到荒才行。

邦交国当然不是鸡蛋，但蔡政府从外交到民生一路硬拗，不免令人看破手脚。所谓解决问题、政治责任都是假，拗到底、保权位才是真。