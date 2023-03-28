晶片战争下 台湾产业何去何从？

来源：台湾《经济日报》社论

近期台湾境内再次掀起在地缘政治下台湾半导体发展的讨论热潮，继前经济部长尹启铭发表新书《晶片对决》后，台积电创办人张忠谋参与《晶片战争》作者克里斯米勒的座谈，除了抱怨过去政府投资台积电心不甘情不愿之外，也发言支持美国压制中国大陆半导体产业的作法，引起各界广泛讨论。

无论是晶片战争还是对决，虽然各界的观点与切入角度不同，但都同样彰显了一个事实，就是台湾的核心产业半导体，早已卷入美陆两强的对抗中。换言之，台湾半导体产业沦为大国对奕的棋子或筹码，作为牵制对手的利器，也可能在特定时刻沦为弃子。

在张忠谋口中，那少数坚定支持台积电的政府官员——李国鼎，当时的政策思维逻辑并不复杂，就是集中台湾有限的政策资源，选定特定产业投入发展，借此追求台湾的经济与产业成长。但放眼目前的国际媒体、舆论，甚至学术研究，对半导体的讨论热潮已从经济与产业的思维，衍伸至地缘政治等国际关系与政治逻辑。这样的思维逻辑对台湾产业是好事吗？

当美国透过各种方式压制中国大陆半导体产业发展时，台湾产业的市场与客户选择受限，生产地点也受限，甚至零组件、原料来源、合作对象也将受牵制。当美国要求半导体甚至其他高科技供应链迁往美国设厂时，台湾的供应链业者“自愿”配合前往设厂，接受成本高昂的生产条件。其他友好盟邦也起而效尤，皆以外交友好的名义，以类似“情勒”的方式，希望台湾政府鼓励业者前往设厂。这些恐怕都不是小事；更严重的是，当台湾业者前往设厂后，当地政府却可能如美国般祭出更多配套条件，进一步影响业者在该地生产的营运效率。

而这些都还没有考量中国大陆可能对美国采取报复举措下，对台湾业者可能的冲击。在过去三年，中国大陆受到疫情管制影响，经济发展迟缓，对美国的相关措施，基本上可说是无反制作为，例如发展自主技术等替代方案，到目前为止未见明显成效。但中国大陆在疫情解封后，未来两、三年内若经济活动有效恢复，仍可能会进一步对美国采取反制措施，台湾产业是否受牵连，仍属未知。

在这样的大国对抗氛围下，台湾政府已努力地对外宣传、沟通，强调台湾是全球民主世界的伙伴，在台湾研发并生产半导体，是最有效率的运作模式，各地也无法复制台湾的半导体产业，因此应共同努力维护台湾的安全，避免中国大陆的威胁甚至侵略。但言者谆谆，听者藐藐，当初原本有意投入自主半导体生产的国家，至今仍无一放弃，相反地，却更积极地游说台湾政府、业者前往投资设厂。

对台湾产业来说，若能按产业运作逻辑，在考量生产成本、市场吸引力、科技支持程度等因素下，自主决定至海外某地设厂，本来就是跨国企业发展必经之路。许多国际大厂如Intel、英飞凌等，早已全球布局，台积电、联电等科技业者，也在多年前即进行跨国据点的设立。这样的决策逻辑，是企业为提升其竞争力所作的决策。

但如果是在国际关系、政治的干扰、限制下所作的决策，则形成被扭曲的全球化布局，可能使相关业者的竞争力大幅受损。对各界辛勤投入发展超过50年的台湾半导体产业来说，仍应思考减少干扰，以维持全球竞争力。目前的最佳解方，应为低调地面对大国对抗，即使仍不得不配合相关管制措施，但仍应将关注焦点与资源聚焦于先进技术与关键应用的布局。惟有掌握更多核心技术，从上游的材料、设备，到IC设计、记忆体、代工制造与封测等，积极进行完整布局，才是维持台湾产业地位于不坠的关键。