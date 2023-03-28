为什么美国只向乌克兰提供“简化版”武器

来源：德国之声

没有制导系统的自走榴弹炮，射程很短的火箭炮：美国向乌克兰提供的武器系统，性能方面都做了一些限制。为什么会这样呢？是出口军火方面的限制性规定，还是担心激怒俄罗斯？

挪威提供豹2坦克，斯洛伐克提供米格29战机：西方各国几乎天天都在承诺向乌克兰提供重型武器。美国也在3月20日宣布了一项新的价值3.5亿美元（4.6亿新元）的军援计划。不过，美方承诺的艾布拉姆斯M1坦克并不包含在这项军援计划中。

华盛顿此前曾表示会尽量缩短供货时间，秋季之前就将提供一批较旧的机型。今年年初，美国杂志《Politico》就曾报道称，美国不会向乌克兰提供采用贫铀装甲技术的艾布拉姆斯主战坦克，理由是这项技术受到出口限制。

欧洲外交关系委员会的军事专家格莱瑟尔（Gustav Gressel）认为，美方的这一决定并无不妥之处。他对德国之声表示：“乌克兰将会得到出口型的艾布拉姆斯坦克，这类坦克也曾出口埃及、沙特阿拉伯，并曾在伊拉克投入使用。”出口型艾布拉姆斯坦克的装甲强度类似于此前挪威和波兰向乌克兰提供的德国老式豹2A4坦克。格莱瑟尔表示：“即便是老式艾布拉姆斯也不失为一款非常好的主战坦克，它拥有良好的热成像仪和功力强大的火炮，操作性能要远远胜过俄制坦克。”

美制自走榴弹炮与乌制软件

美国之所以只向乌克兰提供改造后的武器，出口限制仅仅是原因之一。格莱瑟尔表示，问题在于，高科技坦克一旦被俄军缴获，就增加了技术外露的风险。从去年4月开始，美国就开始向乌克兰提供M777自走榴弹炮，但可能基于同样的顾虑，这款坦克没有安装GPS以及相应的电脑设备。一般来说，没有了GPS系统，武器的命中率就会大大降低。

但乌克兰军方很快就找到了应对方案，并给这些美制武器安装了他们自己研发的火炮软件系统GIS Arta。 据乌克兰及西方媒体的报道，配备了乌克兰GIS Arta软件系统的M777最著名的一个实战案例是，2022年5月乌军对卢甘斯克Bilohoriwka村俄军渡河部队的沉重打击。格莱瑟尔表示：”以数码方式发布炮击指令要快捷得多，相比之下，俄军的炮兵还在用对讲机传递命令。”

基辅军事问题专家、曾担任过乌军指挥官的赫拉布斯基（Serhij Hrabskyj）认为，西方国家对军援乌克兰做出技术限制，并不是一个大问题。他对德国之声表示，北约的指挥系统只能用于北约的军事行动，这种规定再正常不过，而乌克兰方面则会使用自己研发的软件。

射程较短的海马斯火箭炮

从去年夏季开始，乌克兰军队就开始使用美制海马斯火箭炮对敌军后方阵地展开精准打击。不过，美国只为乌克兰提供了射程只有80公里的炮弹，而没有提供射程可达300公里，火力也更强大的ATACMS导弹。

《华尔街日报》此前曾报道称，美国提供海马斯火箭炮前曾进行过改装，以便让它无法发射远程导弹。也就是说，即便乌克兰设法在国际市场上买到相应的导弹，也无法进行发射。该报援引美国政府匿名人士的话报道称，美方这样做是为了减少战争升级的风险。2022年9月，俄罗斯外交部女发言人沙哈洛娃（Maria Sacharowa）就曾表示：远程导弹是条不可逾越的红线，一旦美方提供远程导弹就将被视为参战一方。格莱瑟尔表示，如果美国方面政治决策的发生了变化，取消乌军海马斯的技术限制倒不是一件难事。

欧洲外交政策理事会的美国专家、前美军战争学院教授布兰科（Stephen Blank）表示，美国之所以对援乌武器做出种种限制，是出于对俄罗斯的恐惧以及俄方让战争升级的担忧。但布兰科认为，这种担心和恐惧是多余的。“我认为，我们过于担心俄方会让战争升级。我不能理解，为什么要排除乌军对俄罗斯领土发动攻击的可能性，毕竟是俄方发动了战争，并在试图摧毁乌克兰。”布兰科认为，战场上出现了“明显的差异”，俄罗斯向俄乌边界集结了大量武器，随时都可以向乌境内发动攻势，而不必担心受到反击。他表示，如果俄军失去了从边境地带发动攻击的实力，对乌克兰来说，将是一个极大的优势。布兰科主张，有必要让俄罗斯方面清楚，西方并不是可以随意摆布的。

2023年初，西方伙伴向乌克兰承诺，将会提供射程可达150公里的导弹。时任乌克兰国防部长的列兹尼科夫 （Oleksij Resnikow）也承诺，乌方不会对俄境内目标发动袭击，不过，这一承诺并不适用于被俄罗斯占领的乌克兰领土。

不要向普京发出错误信号

布兰科认为，欧洲盟友对俄罗斯的恐惧比美国还要强烈，因此拜登政府为了保持北约内部的团结，只能对欧洲盟友做一些迁就。北约已经多次重申，北约不是交战方，也不愿意被卷入战争。格莱瑟尔虽然认为这种立场并没有错，但他对华盛顿谨小慎微的做法并不认同。他表示，华盛顿总是想从微观层面进行战争管控，使它最终达到他们所期望的平局结果。格莱瑟尔说：“战争是非常复杂和混乱的，完全没有可能进行微观管控。而这种谨小慎微的做法只会向普京发出这样的信号，即只要他继续拖延，最终就有可能获胜。西方在提供军火问题上迟疑不决的做法，都是在告诉普京，西方并没有援助乌克兰的诚意。”